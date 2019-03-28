ГПУ: прокурор Кулик неправомерно объявил подозрения Ложкину, Гонтаревой и Филатову

"Указанные лица не считаются подозреваемыми".

ГПУ: ?прокурор Кулик неправомерно объявил подозрения Ложкину, Гонтаревой и Филатову
Фото: Сергей Нужненко

Прокурор Генеральной прокуратуры Константин Кулик неправомерно объявил подозрения бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой, экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, нынешнему заместителю главы АП Алексею Филатову и совладельцу инвесткомпании ICU Константину Стеценко.

Об этом сообщил в Фейсбуке спикер ГПУ Андрей Лысенко.

"Так называемое сообщение о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Стеценко, Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства, которое требует: наличия достаточных доказательств; поручения старшего группы прокуроров; личного вручения. Ни одно из этих требований не было соблюдено прокурором Куликом. Следовательно, указанные лица не считаются подозреваемыми в понимании ст. 42 Уголовного процессуального кодекса", - написал Лысенко.

Он также отметил, что оценку действий Кулика даст Государственное бюро расследований.

"Предвыборная лихорадка явно портит людей", - добавил спикер ГПУ.

Напомним, Кулик ранее был военным прокурором сил антитеррористической операции, но в апреле 2017 года его перевели на должность заместителя начальника департамента международно-правового сотрудничества. Генеральный прокурор Юрий Луценко говорил, что доволен работой Кулика и называл его эффективным прокурором.

Именно Кулик от прокуратуры в марте 2017 года заключил с экс-директором курченковской компании "Газ Украины-2020" Аркадием Кашкиным сделку о признании вины. Ее результатом стала конфискация $1,5 млрд окружения Виктора Януковича.

В 2016 году Соломенский районный суд Киева по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро отстранил Кулика от должности на два месяца. НАБУ сообщило ему о подозрении по ч.2 ст.368-2 Уголовного кодекса (незаконное обогащение), а суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Кулику инкриминирована покупка дорогой недвижимости, не соответствующей уровню его доходов. Кроме того, в документе говорится, что Кулик не указал в декларации за 2013 год авто Toyota Land Cruiser 100, которым он начал пользоваться в 2010 году на основании доверенности, выданной Жилиным Владимиром - отцом одного из лидеров террористической организации "Оплот" Евгения Жилина.


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