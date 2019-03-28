Гуайдо анонсировал митинг 30 марта и начало "операции "Свобода" 6 апреля
Лидер оппозиции призвал венесуэльцев "быть готовыми и организованными".
Хуан Гуайдо
Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил о том, что на 6 апреля запланирована «операция „Свобода“», которая должна привести к свержению режима действующего главы государства Николаса Мадуро. Об этом Гуайдо написал в своем твиттере.
"6 апреля пройдут первые акции операции „Свобода“ по всей стране. В этот день мы должны быть готовы, подготовлены и организованны", — написал политик.
El 6 de abril ser?n las primeras acciones t?cticas de la #Operaci?nLibertad en todo el pa?s. Ese d?a debemos estar listos, preparados y organizados, con los Comit?s de Ayuda y Libertad ya conformados.
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