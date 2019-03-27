Зарплата будущих глав Налоговой и Таможенной служб составит 60-70 тыс. гривен, - Минфин

ГФС должна перевести как минимум 30% персонала в новосозданные службы.

?Зарплата будущих глав Налоговой и Таможенной служб составит 60-70 тыс. гривен, - Минфин

Реальная зарплата будущих руководителей государственных Налоговой и Таможенной служб составит около 60-70 тыс. гривен, включая оклад 24 тыс. гривен.

Об этом сообщили в Министерстве финансов, передает "Интерфакс-Украина".

"Будущие главы этих ведомств должны будут в месячный срок после избрания представить Кабинету министров и Министерству финансов, та также международным партнерам план действий по развитию служб", - прокомментировал источник в Минфине.

Он уточнил, что основные этапы конкуров на глав новосозданных ведомств должны пройти 16 и 23 апреля, тогда как Налоговая и Таможенная службы должны полноценно заработать с 1 июня 2019 года.

Согласно процедуре, после объявления результатов конкурса Комиссия высшего корпуса госслужбы рекомендует избранных на конкурсе руководителей Кабмину. После его утверждения глава службы регистрирует юридическое лицо, и начинается процедура ликвидации Государственной фискальной службы.

"Затем ликвидационная комиссия ГФС должна перевести как минимум 30% персонала в новосозданные службы", - добавил собеседник, уточнив, что это может занять около месяца-полтора.

По его словам, министерство намерено перевести сразу 70% штата ГФС в новые службы.

Напомним, в конце 2018 года Кабмин принял решение разделить Государственную фискальную службу на Налоговую и Таможенную. Положения о работе служб утверждены правительством 6 марта 2019 года. Согласно обнародованным положениям, налоговая милиция остается в составе Налоговой службы. Главы служб назначаются на конкурсной основе и увольняются правительством по предложению комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы. Предельную численность сотрудников также устанавливает правительство.

Разделение ГФС - один из "маяков" Международного валютного фонда. Этот процесс должен быть завершен до конца апреля.


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