Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру Добронравову
Суд признал противоправными действия СБУ и Министерство культуры в отношении актера.
Окружной административный суд Киева отменил запрет сериала "Сваты" студии "Квартал 95" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру Федору Добронравову.
Об этом сообщается на сайте суда.
"В частности, суд признал противоправными действия Службы безопасности по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете на въезд гражданину РФ Федору Добронравову и признал противоправным и отменил соответствующее постановление", - говорится в сообщении.
Также суд признал противоправными действия СБУ относительно обращения в Министерство культуры о внесении Добронравова в Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности и отменил данный приказ Министерства культуры, а также приказ Государственного агентства по вопросам кино в части аннулирования государственных удостоверений на право распространения и демонстрации сериала.
Напомним, в ноябре 2017 года Министерство культуры Украины Добронравова в так называемый "черный список" - перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Ему также был запрещен въезд в страну. После этого художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором раскритиковал запрет на въезд Добронравову, а Студия намеревалась обжаловать запрет сериала в международных судах.
Из-за Добронравова Госагентство по вопросам кино также запретило показ сериала "Сваты". В январе 2018 года Окружной админсуд Киева отказался отменить этот запрет по иску Студии "Квартал 95".
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