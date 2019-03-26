Порошенко обсудил с премьером Швеции усиления санкций против РФ
Особое внимание стороны уделили вопросу миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе.
Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Об этом сообщается на сайте президента.
Отмечается, что Порошенко высоко оценил неизменную позицию Швеции в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил благодарность за практическую помощь шведской стороны в преодолении последствий роSSийской агрессии и реализации политики реформ в Украине.
Президент также выразил надежду на дальнейшее укрепление санкционной политики Евросоюза против РоSSии, в том числе так называемого "азовского пакета".
"Особое внимание было уделено реализации при активном участии Швеции предложения по размещению миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе", - говорится в сообщении.
Также Порошенко отметил важность активизации усилий для незамедлительного освобождения из роSSийских тюрем украинских заложников, в том числе моряков.
Собеседники согласились с необходимостью закрепления позитивных тенденций в двусторонней торговле и инвестиционном сотрудничестве между странами.
Напомним, ранее спецслужбы Швеции назвали РоSSию главной угрозой национальной безопасности.
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26.03.2019 17:14