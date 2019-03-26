Порошенко обсудил с премьером Швеции усиления санкций против РФ

Особое внимание стороны уделили вопросу миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе.

Порошенко обсудил с премьером Швеции усиления санкций против РФ
Порошенко поговорил с премьером Швеции Левеном
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что Порошенко высоко оценил неизменную позицию Швеции в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил благодарность за практическую помощь шведской стороны в преодолении последствий роSSийской агрессии и реализации политики реформ в Украине.

Президент также выразил надежду на дальнейшее укрепление санкционной политики Евросоюза против РоSSии, в том числе так называемого "азовского пакета".

"Особое внимание было уделено реализации при активном участии Швеции предложения по размещению миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе", - говорится в сообщении.

Также Порошенко отметил важность активизации усилий для незамедлительного освобождения из роSSийских тюрем украинских заложников, в том числе моряков.

Собеседники согласились с необходимостью закрепления позитивных тенденций в двусторонней торговле и инвестиционном сотрудничестве между странами.

Напомним, ранее спецслужбы Швеции назвали РоSSию главной угрозой национальной безопасности.


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