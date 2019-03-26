Минюст представил серию видеороликов "Гусь идет на выборы"

Инициатива призвана привлечь к выборам молодежь.

Минюст представил серию видеороликов "Гусь идет на выборы"
Фото: minjust.gov.ua

Министерство юстиции запустило инициативу "Гусь идет на выборы", призванную привлечь украинскую молодежь к избирательному процессу.

Инициатива реализуется в партнерстве с иллюстратором и автором "Гуся" Надеждой Кушнир и проектом "Доступная и качественная правовая помощь в Украине" в рамках общенационального правопросветительского проекта Минюста "Я имею право", сообщает пресс-служба министерства.

25 марта Минюст презентовал первый ролик, который касается права избирателя проверить себя в списках избирателей. В течение недели будут представлены три другие видеоролики, в которых "Гусь" расскажет о том, как прийти на выборы, проголосовать и как действовать в случае, если вы заметили нарушения.

Фото: minjust.gov.ua

"Сегодня мы представляем очень важный и интересный инструмент донесения информации до молодых украинских избирателей, которые воспринимают информацию в основном через социальные сети и Интернет. Мы представляем ряд информационных роликов "Гусь идет на выборы", главным героем которых является очень популярный в сети персонаж "Гусь"", - отметил министр юстиции Павел Петренко.

В министерстве рассчитывают, что эта информационная кампания не только поднимет украинцам настроение, но и даст гражданам дополнительную информацию, чтобы они могли воспользоваться своим основным конституционным правом - прийти на выборы и проголосовать.

Глава Минюста напомнил, что ведомство совместно с Центральной избирательной комиссией в конце прошлого года начало большой просветительский проект "Я имею право голоса".

"Его цель - сделать так, чтобы максимальное количество украинских граждан воспользовались своим конституционным правом избирать будущее страны", - подчеркнул Павел Петренко.

Напомним, первый тур выборов президента Украины состоится уже в это воскресенье, 31 марта.


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