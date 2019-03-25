В день голосования суды будут работать круглосуточно, - Петренко

По избирательному законодательству некоторые жалобы в день выборов нужно рассматривать безотлагательно.

Накануне дня выборов президента Украины, в день голосования 31 марта и после него украинские суды будут работать в специальном режиме. Об этом сегодня сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Суды, как и все избирательные комиссии и до дня голосования и в день выборов будут голосовать в специальном режиме. В день выборов – работать круглосуточно, потому наш закон предусматривает ряд категорий жалоб, которые подаются участниками избирательного процесса, которые должны быть рассмотрены безотлагательно", - сказал Петренко.

В настоящее время Государственная судебная администрация организовывает работу всех судов в стране так, чтобы они обеспечили оперативное и своевременное рассмотрение всех жалоб, которые определены законодательством в рамках проведения избирательного процесса.

"Убежден, что как и на прошлых выборах, когда суды работали в усиленном режиме, так и в этот раз государство сможет обеспечить защиту прав граждан и возможность воспользоваться правом на судебную защиту – будь-то избиратель, будь-то участник избирательного процесса", - подчеркнул министр.

Первый тур выборов президента Украины состоится уже в это воскресенье, 31 марта.