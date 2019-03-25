На Донбассе сегодня ранены двое украинских военных
Боевики совершили три обстрела.
Боевики трижды обстреляли позиции подразделений, принимающих участие в операции Объединенных сил, в понедельник. Двое украинских военнослужащих получили ранения, погибших нет. Об этом сообщил пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.
Из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра были обстреляны позиции в районе села Крымское, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новотошковское, из стрелкового оружия - у поселка Луганское.
Подразделения Объединенных сил ответным огнем заставили противника прекратить обстрел. В ходе боевых действий был убит один и ранены двое боевиков.
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