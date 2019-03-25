Киевский суд открыл производство по иску "Нафтогаза", связанному с премией Коболева

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску "Нафтогаза Украины" к Государственной аудиторской службы Украины по выплате премии председателю правления Андрею Коболеву.

Об этом говорится на сайте ОАСК.

Истец просит суд признать противоправным и отменить полностью требование ГАСУ, в котором говорится, что Коболеву была выплачена премия в размере более 228 млн грн с нарушением постановления Кабинета министров Украины об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, и о объединений государственных предприятий.

В то же время, в требовании указано о том, что во время проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности "Нафтогаза Украины" были установлены нарушения законодательства, в частности, без оснований списана дебиторская задолженность "Газпрома" на сумму более 11 млн грн, чем нанесен ущерб на указанную сумму.

Напомним, в 2018 году Андрей Коболев получил $7,9 млн (и перевел их маме в Америку), а коммерческий директор компании Юрий Витренко - $6 млн премии за победу в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" по транзитному контракту.

Общий объем премий менеджменту "Нафтогаза" в количестве 41 человека утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США), что будет составлять 46,3 млн долл. США .

В мае 2018 года должны были выплатить первую часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн грн). Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша (2,6 млрд долларов).