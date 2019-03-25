В марте ни разу не проголосовали в Раде 111 депутатов, в том числе - кандидаты в президенты

В марте депутаты Верховной Рады Украины, в том числе кандидаты в президенты, показали рекордно низкое участие в голосованиях - 111 нардепов не проголосовали ни разу за месяц (не нажимали "за", "против" и "воздержался").

Об этом сообщается на сайте "Комитета избирателей Украины".

Для сравнения отмечается, что в феврале ни разу не проголосовали 12 депутатов.

"Восемь из 14 политиков не проголосовали в марте ни разу. В частности, Юлия Тимошенко, Александр Шевченко, Александр Вилкул, Сергей Каплин, Олег Ляшко, Аркадий Корнацкий, Виктор Бондарь, Виталий Куприй.

Часть кандидатов приняли участие лишь в нескольких голосованиях. Сергей Тарута принял участие в 0,18% голосований, Ольга Богомолец - 1%, Юрий Деревянко - 2%, Юрий Бойко - 4%.

Самые высокие показатели голосований среди кандидатов в президенты у Виктора Кривенко (53%) и Юрия Тимошенко (64%).

"Участие в выборах не освобождает кандидатов от их обязанностей как народных депутатов. Это касается, в том числе, участие в голосованиях Рады. Однако, часть кандидатов уже полностью работают в избирательном формате, а потому в Раде не появляются. Также парламент сейчас работает над рассмотрением поправок к т.н.. языковому закону, что само по себе рассматривается как техническая важна работа. В результате в марте 111 депутатов ни разу не проголосовали. Это абсолютный антирекорд за время работы ВР восьмого созыва", - заявил глава КИУ Алексей Кошель.

В марте было проведено 13 пленарных заседаний Рады, на которых состоялось 566 голосований. Все они касались рассмотрения поправок к проекту Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (№5670-д). Отметим, что депутаты рассмотрели половину поправок к языковому законопроекту и не приняли ни одной.

О том, как работал парламент за 10 дней перед выборами, читайте в материале LB.ua "Рада перед выборами: работа «вхолостую»"