В марте ни разу не проголосовали в Раде 111 депутатов, в том числе - кандидаты в президенты
Самые высокие показатели голосований среди кандидатов - у Виктора Кривенко и Юрия Тимошенко.
В марте депутаты Верховной Рады Украины, в том числе кандидаты в президенты, показали рекордно низкое участие в голосованиях - 111 нардепов не проголосовали ни разу за месяц (не нажимали "за", "против" и "воздержался").
Об этом сообщается на сайте "Комитета избирателей Украины".
Для сравнения отмечается, что в феврале ни разу не проголосовали 12 депутатов.
"Восемь из 14 политиков не проголосовали в марте ни разу. В частности, Юлия Тимошенко, Александр Шевченко, Александр Вилкул, Сергей Каплин, Олег Ляшко, Аркадий Корнацкий, Виктор Бондарь, Виталий Куприй.
Часть кандидатов приняли участие лишь в нескольких голосованиях. Сергей Тарута принял участие в 0,18% голосований, Ольга Богомолец - 1%, Юрий Деревянко - 2%, Юрий Бойко - 4%.
Самые высокие показатели голосований среди кандидатов в президенты у Виктора Кривенко (53%) и Юрия Тимошенко (64%).
"Участие в выборах не освобождает кандидатов от их обязанностей как народных депутатов. Это касается, в том числе, участие в голосованиях Рады. Однако, часть кандидатов уже полностью работают в избирательном формате, а потому в Раде не появляются. Также парламент сейчас работает над рассмотрением поправок к т.н.. языковому закону, что само по себе рассматривается как техническая важна работа. В результате в марте 111 депутатов ни разу не проголосовали. Это абсолютный антирекорд за время работы ВР восьмого созыва", - заявил глава КИУ Алексей Кошель.
В марте было проведено 13 пленарных заседаний Рады, на которых состоялось 566 голосований. Все они касались рассмотрения поправок к проекту Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (№5670-д). Отметим, что депутаты рассмотрели половину поправок к языковому законопроекту и не приняли ни одной.
О том, как работал парламент за 10 дней перед выборами, читайте в материале LB.ua "Рада перед выборами: работа «вхолостую»"
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
25.03.2019 11:57