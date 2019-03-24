США осуждают шестилетний приговор роSSийского суда украинцу Грибу

США обеспокоены состоянием здоровья гражданина Украины Павла Гриба, приговоренного Северо-Кавказским окружным военным судом РФ к шести годам заключения в колонии общего режима. Об этом в субботу, 23 марта, написал в Twitter заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.

"Мы осуждаем вынесенный в РоSSии вердикт и шестилетний срок приговора украинцу Павлу Грибу", - подчеркнул представитель Госдепартамента.

По его словам, 20-летний украинский студент подвергся преследованию "в связи с противодействием роSSийской агрессии в отношении Украины".

"Мы обеспокоены состоянием его здоровья. РоSSия должна незамедлительно вернуть его в Украину и освободить от отбывания наказания", - подчеркнул Палладино.

Напомним, роSSийский суд признал 20-летнего Павла Гриба виновным по части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ - содействие террористической деятельности. По версии следствия, он причастен к подготовке теракта в сочинской средней школе №26.

Гриб попал в руки роSSийских силовиков после того, как в сентябре 2017 года съездил в Беларусь , куда поехал на встречу к подруге, с которой познакомился в интернете. Он якобы убеждал девушку взорвать самодельное взрывное устройство на выпускном вечере.

Позже Гриба нашли в краснодарском СИЗО .

Здоровье Гриба за время, проведенное в СИЗО , ухудшилось. У него нарушена функция свертываемости крови, появились признаки цирроза печени и болезни Альцгеймера.

Украинским врачам до сих пор было отказано в возможности провести его осмотр. Непосредственно после оглашения вердикта суда Павел Гриб объявил голодовку.