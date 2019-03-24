Пункт пропуска "Золотое" на Донбассе возобновил работу, - Госпогранслужба
Ранее боевики "ЛНР" заявили, что будут блокировать открытие.
Контрольный пункт въезда-выезда "Золотое" в Луганской области, что находится на линии разграничения, возобновил свою работу. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"По решению командующего Объединенных сил пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Золотое" с 07:00 24 марта 2019 года возобновлено. Пограничники и другие правоохранители из состава Объединенных сил готовы к осуществлению пропускных операций", - отмечается в сообщении.
При этом добавляется, что в настоящее время ни один гражданин и транспортное средство через КПВВ "Золотое" не последовали.
Ранее боевики "ЛНР" заявили, что будут блокировать открытие.
Напомним, открытие КПВВ "Золотое" уже трижды блокировалось "ЛНР" с весны 2016 года. Пункт пропуска в Золотом существенно упростит жизнь для 135 тысяч человек, которые проживают в районе города и вынуждены совершать огромный крюк, чтобы пересечь линию столкновения.
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