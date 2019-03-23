Кличко опроверг требование ЮНЕСКО о прекращении работ по строительству пешеходного моста в Киеве

"Хочу подчеркнуть, что работы продолжаются, и в конце весны мы планируем открыть мост".

Кличко опроверг требование ЮНЕСКО о прекращении работ по строительству пешеходного моста в Киеве
Фото: пресс-служба президента

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал распространенную СМИ информацию, о том, что ЮНЕСКО якобы высказалась за прекращение работ по возведению велосипедно-пешеходного моста между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов.

По словам мэра, никаких таких требований со стороны ЮНЕСКО в КГГА не поступало, сообщает пресс-служба Кличко.

"Я хочу вас заверить: строительные работы по строительству этого моста через Владимирский спуск полностью соответствуют действующему законодательству. Сейчас работы продолжаются и никаких требований от ЮНЕСКО о прекращении работ городская администрация не получала", - сказал Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр отметил, что работы осуществляются за пределами буферной зоны объекта всемирного наследия Софии Киевской, а границы буферной зоны утверждены приказом Министерства культуры от 2017 года. При работах никоим образом не нарушено законодательство.

Также, по словам Кличко, КГГА обратилась в экспертный совет Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест для предоставления экспертных заключений о влиянии проекта строительства этого моста.

"В заключении говорится о том, что влияние строительства пешеходного моста на физическую сохранность объекта всемирного наследия фактически отсутствует. Мы с ЮНЕСКО постоянно в сотрудничестве. Ожидаем встречу с представителями организации в апреле. Хочу подчеркнуть, что работы продолжаются, и в конце весны мы планируем открыть мост", - подчеркнул мэр Киева.

Накануне LIGA.net опубликовала письмо Министерства культуры Украины в КГГА от 11 февраля, из которого следует, что ЮНЕСКО потребовало приостановить все работы по строительству пешеходно-велосипедного моста, который должен соединить Владимирскую горку с аркой Дружбы народов.

Строительство пешеходно-велосипедного моста - один из самых громких проектов администрации Виталия Кличко. Планировалось, что он соединит два маршрута - парк "Крещатый" с парком "Владимирская горка". Протяженность моста составит 210 м, ширина - колеблется от 6 до 14 метров.

Мостовой переход станет частью большого туристического маршрута, который будет начинаться на Пейзажной аллее, а заканчиваться возле Киево-Печерской лавры.

Планы построить мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов были и у предыдущих властей Киева. Однако, строительство началось только в декабре 2018 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"
Коболев: "Газпром" уже рассылает соседним странам уведомления о прекращении транзита газа через УкраинуКоболев: "Газпром" уже рассылает соседним странам уведомления о прекращении транзита газа через Украину
В Нигерии боевики за три недели убили 120 христианВ Нигерии боевики за три недели убили 120 христиан
Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Истребители Миг-29 и штурмовики Су-25 выполнили тренировочные полеты над Азовским морем
Блок рекламы


Похожие новости
"Батькивщина" выявила квартиры в Киеве, где прописаны по 300 человек"Батькивщина" выявила квартиры в Киеве, где прописаны по 300 человек
В Киеве на избирательном участке пропала печатьВ Киеве на избирательном участке пропала печать
Коболев: "Газпром" уже рассылает соседним странам уведомления о прекращении транзита газа через УкраинуКоболев: "Газпром" уже рассылает соседним странам уведомления о прекращении транзита газа через Украину
ЮНЕСКО выступило против моста между Крещатым парком и Владимирской горкойЮНЕСКО выступило против моста между Крещатым парком и Владимирской горкой
В Киеве в магазин Roshen в третий раз за неделю бросили "коктейль Молотова"В Киеве в магазин Roshen в третий раз за неделю бросили "коктейль Молотова"
Украина хочет внести в перечень ЮНЕСКО уникальные пещеры в Тернопольской областиУкраина хочет внести в перечень ЮНЕСКО уникальные пещеры в Тернопольской области
На предвыборном митинге Порошенко в Киеве произошли потасовкиНа предвыборном митинге Порошенко в Киеве произошли потасовки
Возле посольства фюрера РФ в Киеве открыли сквер имени НемцоваВозле посольства фюрера РФ в Киеве открыли сквер имени Немцова
В Киеве за взятку в $500 задержали чиновника культурного отдела КГГАВ Киеве за взятку в $500 задержали чиновника культурного отдела КГГА
В Запорожской и Днепропетровской области перестали работать номера экстренных службВ Запорожской и Днепропетровской области перестали работать номера экстренных служб
Последние новости
Подгружаем последние новости