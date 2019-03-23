Кличко опроверг требование ЮНЕСКО о прекращении работ по строительству пешеходного моста в Киеве

"Хочу подчеркнуть, что работы продолжаются, и в конце весны мы планируем открыть мост".

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал распространенную СМИ информацию, о том, что ЮНЕСКО якобы высказалась за прекращение работ по возведению велосипедно-пешеходного моста между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов.

По словам мэра, никаких таких требований со стороны ЮНЕСКО в КГГА не поступало, сообщает пресс-служба Кличко.

"Я хочу вас заверить: строительные работы по строительству этого моста через Владимирский спуск полностью соответствуют действующему законодательству. Сейчас работы продолжаются и никаких требований от ЮНЕСКО о прекращении работ городская администрация не получала", - сказал Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр отметил, что работы осуществляются за пределами буферной зоны объекта всемирного наследия Софии Киевской, а границы буферной зоны утверждены приказом Министерства культуры от 2017 года. При работах никоим образом не нарушено законодательство.

Также, по словам Кличко, КГГА обратилась в экспертный совет Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест для предоставления экспертных заключений о влиянии проекта строительства этого моста.

"В заключении говорится о том, что влияние строительства пешеходного моста на физическую сохранность объекта всемирного наследия фактически отсутствует. Мы с ЮНЕСКО постоянно в сотрудничестве. Ожидаем встречу с представителями организации в апреле. Хочу подчеркнуть, что работы продолжаются, и в конце весны мы планируем открыть мост", - подчеркнул мэр Киева .

Накануне LIGA.net опубликовала письмо Министерства культуры Украины в КГГА от 11 февраля, из которого следует, что ЮНЕСКО потребовало приостановить все работы по строительству пешеходно-велосипедного моста, который должен соединить Владимирскую горку с аркой Дружбы народов.

Строительство пешеходно-велосипедного моста - один из самых громких проектов администрации Виталия Кличко. Планировалось, что он соединит два маршрута - парк "Крещатый" с парком "Владимирская горка". Протяженность моста составит 210 м, ширина - колеблется от 6 до 14 метров.

Мостовой переход станет частью большого туристического маршрута, который будет начинаться на Пейзажной аллее, а заканчиваться возле Киево-Печерской лавры.