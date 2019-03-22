Бойко и Медведчук приехали в Москву к Медведеву
Кремль дал понять, кто самый пророSSийский кандидат в президенты.
Кандидат в президенты Юрий Бойко и глава политсовета партии "За жизнь" Виктор Медведчук приехали в Москву на переговоры с премьер-министром РоSSии Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Трансляцию встречи вели подконтрольные Медведчуку телеканалы "112 Украина" и NewsOne.
Переговоры были инициированы украинской стороной.
"У нас действительно, по нашему мнению, важная причина попросить встречи с вами, потому что экономические отношения Украини и РоSSии крайне важны для нашей экономики. Сегодня они переживают самый тяжелый, пожалуй, период в своей истории", - заявил на встрече Бойко.
Переговоры, в частности, касались ситуации с транзитным газовым контрактом, срок действия которого истекает в этом году, и доступа украинских товаров на рынок РФ.
Напомним, что Медведчук - кум роSSийского президента Владимира Путина.
Бойко, согласно данным социологических опросов, занимает 4-5 место в президентской гонке.
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22.03.2019 15:52