Бойко и Медведчук приехали в Москву к Медведеву

Кремль дал понять, кто самый пророSSийский кандидат в президенты.

Фото: 112

Кандидат в президенты Юрий Бойко и глава политсовета партии "За жизнь" Виктор Медведчук приехали в Москву на переговоры с премьер-министром РоSSии Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Трансляцию встречи вели подконтрольные Медведчуку телеканалы "112 Украина" и NewsOne.

Переговоры были инициированы украинской стороной.

"У нас действительно, по нашему мнению, важная причина попросить встречи с вами, потому что экономические отношения Украини и РоSSии крайне важны для нашей экономики. Сегодня они переживают самый тяжелый, пожалуй, период в своей истории", - заявил на встрече Бойко.

Переговоры, в частности, касались ситуации с транзитным газовым контрактом, срок действия которого истекает в этом году, и доступа украинских товаров на рынок РФ.

Напомним, что Медведчук - кум роSSийского президента Владимира Путина.

Бойко, согласно данным социологических опросов, занимает 4-5 место в президентской гонке.


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