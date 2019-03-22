РоSSия отказала Украине в "малом обмене" для освобождения Гриба, - Геращенко

Киев не признает "судилище" над украинцем и включит Гриба во все списки на обмен заложниками.

РоSSия отказала Украине в "малом обмене" для освобождения Гриба, - Геращенко
Павел Гриб на суде
Фото: Громадське

Украинская сторона предлагала провести так называемый "малый обмен" украинца Павла Гриба на осужденного в Украине россиянина, но РФ не проявила заинтересованности.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Учитывая очень тяжелое состояние здоровья Гриба, мы с господином Марчуком (Евгений Марчук, представитель Украины в ТКГ, - ред.) предлагали в предлагали в неофициальном формате сделать малый обмен. Мы готовы были, к примеру, передать россиянина... Никакой заинтересованности, никакой готовности", - рассказала Геращенко во время встречи неформальной депутатской группы "Минская платформа" в Раде.

Она также выразила обеспокоенность и протест в связи с тем, что к Грибу не допустили миссию врачей Международного комитета Красного креста.

Геращенко подчеркнула, что Украина не признает "судилище" над украинцем, и добавила, что Киев включает Гриба во все списки на обмен заложниками.

Напомним, роSSийский суд признал Гриба виновным в призывах к терроризму и приговорил его к шести годам в колонии общего режима. После объявления приговора украинец объявил голодовку.

Гриба похитили в Беларуси в августе 2017 года и вывезли в РоSSию. По версии следствия, он якобы причастен к подготовке теракта в сочинской средней школе №26. Кроме того, в РоSSии называют Гриба "приверженцем радикальных националистических взглядов".

Здоровье Ппавла за время, проведенное в СИЗО, ухудшилось. В конце января 2019 года стало известно, что у него появились признаки цирроза печени и болезни Альцгеймера.


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