Президент Грузии отказалась говорить по-русски

Зурабишвили поздравила азербайджанцев по случаю праздника Навруз-байрам.

Президент Грузии отказалась говорить по-русски
Фото: facebook/zurabishvilisalome

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что разные национальности, проживающих на территории страны, должен объединять один язык, однако это не русский.

Об этом она сказала в Гардабани во время праздничного мероприятия этнических азербайджанцев по случаю праздника Навруз-байрам, передает Грузия Online.

"Совместное будущее основано на том, что нас связывает один язык ... Я не могу говорить с вами на русском языке - это исключено, потому что это и не язык, который нас объединяет. Я могу выучить несколько слов на азербайджанском и сказать вам "Новруз-байрам изинмубарак". И выучу еще больше. Но ваше будущее, будущее молодежи, и наше общее будущее все-таки зависит от того, чтобы мы говорили на одном языке", - сказала Зурабишвили.

При этом президент подчеркнул важность сохранения азербайджанского языка и культуры.

"Вы продолжали вашу традицию, сохраняли ваш язык, ваши песни, ваши танцы, все это - то богатство Грузии, по отношению к которому у других стран есть маленький изъян, даже зависть, так как они не могут это так, как можем все мы вместе. Так что давайте продолжать это сожительство, укреплять и в будущем быть примерной страной, которая поразит весь мир", - добавила она.

Напомним, Зурабишвили победила на выборах в ноябре. Она получила более 59% голосов во втором туре. Она является потомком грузинских эмигрантов, изгнанных из Грузии в 1921 году в результате вторжения роSSийской армии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"
Коболев: "Газпром" уже рассылает соседним странам уведомления о прекращении транзита газа через УкраинуКоболев: "Газпром" уже рассылает соседним странам уведомления о прекращении транзита газа через Украину
В Нигерии боевики за три недели убили 120 христианВ Нигерии боевики за три недели убили 120 христиан
Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Истребители Миг-29 и штурмовики Су-25 выполнили тренировочные полеты над Азовским морем
Блок рекламы


Похожие новости
Епифаний распорядился проводить молитвы о справедливых президентских выборах во всех храмах ПЦУЕпифаний распорядился проводить молитвы о справедливых президентских выборах во всех храмах ПЦУ
В Симферополе экс-президента Крыма отпустили после двух суток арестаВ Симферополе экс-президента Крыма отпустили после двух суток ареста
Токаев принес присягу на должности президента КазахстанаТокаев принес присягу на должности президента Казахстана
Экс-президента Крыма арестовали в оккупированном СимферополеЭкс-президента Крыма арестовали в оккупированном Симферополе
ЦИК увеличил расходы на президентские выборы на 720 тыс. гривенЦИК увеличил расходы на президентские выборы на 720 тыс. гривен
В Калифорнии задерживали пьяного беглого экс-президента ПеруВ Калифорнии задерживали пьяного беглого экс-президента Перу
В ЦИК сообщили о "беспрецедентном количестве наблюдателей" на президентских выборахВ ЦИК сообщили о "беспрецедентном количестве наблюдателей" на президентских выборах
Первого президента Крыма, казака Акимова и пророSSийских блогеров задержали в СимферополеПервого президента Крыма, казака Акимова и пророSSийских блогеров задержали в Симферополе
Волкер: США не поддерживают того или иного кандидата в президенты УкраиныВолкер: США не поддерживают того или иного кандидата в президенты Украины
Украинские полярники готовятся проголосовать на выборах президентаУкраинские полярники готовятся проголосовать на выборах президента
Последние новости
Подгружаем последние новости