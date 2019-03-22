Президент Грузии отказалась говорить по-русски

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что разные национальности, проживающих на территории страны, должен объединять один язык, однако это не русский.

Об этом она сказала в Гардабани во время праздничного мероприятия этнических азербайджанцев по случаю праздника Навруз-байрам, передает Грузия Online.

"Совместное будущее основано на том, что нас связывает один язык ... Я не могу говорить с вами на русском языке - это исключено, потому что это и не язык, который нас объединяет. Я могу выучить несколько слов на азербайджанском и сказать вам "Новруз-байрам изинмубарак". И выучу еще больше. Но ваше будущее, будущее молодежи, и наше общее будущее все-таки зависит от того, чтобы мы говорили на одном языке", - сказала Зурабишвили.

При этом президент подчеркнул важность сохранения азербайджанского языка и культуры.

"Вы продолжали вашу традицию, сохраняли ваш язык, ваши песни, ваши танцы, все это - то богатство Грузии, по отношению к которому у других стран есть маленький изъян, даже зависть, так как они не могут это так, как можем все мы вместе. Так что давайте продолжать это сожительство, укреплять и в будущем быть примерной страной, которая поразит весь мир", - добавила она.

Напомним, Зурабишвили победила на выборах в ноябре. Она получила более 59% голосов во втором туре. Она является потомком грузинских эмигрантов, изгнанных из Грузии в 1921 году в результате вторжения роSSийской армии.