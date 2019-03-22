Епифаний распорядился проводить молитвы о справедливых президентских выборах во всех храмах ПЦУ

24 и 31 марта в храмах ПЦУ будет зачитано Обращение Священного Синода УПЦ в связи с проведением выборов.

?Епифаний распорядился проводить молитвы о справедливых президентских выборах во всех храмах ПЦУ
Митрополит ПЦУ Епифаний
Фото: пресс-служба президента

Предстоятель Поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний распорядился проводить во всех храмах ПЦУ молитвы о справедливых выборах президента до завершения избирательного процесса.

"В связи с особой ответственностью, которая во время выборов президента Украины возлагается на наш народ, учитывая необходимость защитить государственность Украины, единство, общественный мир перед лицом внешней агрессии и внутренних противостояний, в течение последующего времени до завершения голосования за избрание главы государства благословляется за богослужениями в храмах Поместной Украинской Православной Церкви на литургиях после заамвонной молитвы или во время молебна произносить молитву", - говорится в сообщении.

Текст молитвы опубликован на сайте ПЦУ.

Отмечается также, что в два воскресенья (24 и 31 марта) в храмах ПЦУ будет зачитано Обращение Священного Синода УПЦ в связи с проведением выборов.

Напомним, ранее Священный синод ПЦУ обратился к верующим в связи с предстоящими выборами и призвал оценивать кандидатов "не по обещаниям, а по плодам их дел".


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