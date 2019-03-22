СБУ: в Харьковском метро предотвратили теракт

Житель Харькова планировал устроить взрыв на станции "Индустриальная".

Служба безопасности Украины заявила о предотвращении теракта на станции метро "Индустриальная" в Харькове.

Подозреваемого задержали во время закладки сумки, в которой, как он думал, было взрывное устройство. Силовики утверждают, что заблаговременно заменили взрывчатку на муляж.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

На сайте Службы безопасности Украины говорится, что задержанный житель Харькова был завербован роSSийскими спецслужбами за 15 тысяч долларов. "По замыслу кураторов, взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов", - заявили в СБУ.

Исполнителю преступления передали бомбу мощностью 600 г тротила, которая должна была взорваться по телефонному звонку. Он должен был начинить взрывное устройство гвоздями, шурупами, болтами и гайками для усиления поражающего действия.

В ходе расследования этого преступления оперативники заблаговременно изъяли из тайника бомбу и заменили его на безопасную подделку.

Подозреваемого задержали в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 15, ст. 258 - покушение на теракт.


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