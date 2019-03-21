Появилось видео стрельб с нового беспилотника Вооруженных сил Bayraktar
Испытания прошли в Хмельницкой и Житомирской областях 20 марта.
"Укроборонпром" показал видео стрельб с нового беспилотника Вооруженных сил Украины Bayraktar TB2.
Испытания прошли в Хмельницкой и Житомирской областях 20 марта.
Bayraktar вооружен высокоточными авиабомбами MAM-L от турецкой компании Roketsan, которые были закуплены вместе с дронами.
MAM-L (Smart Micro Munition) - это специальный легкий управляемый боеприпас, оснащенный системой наведения по лазерному лучу. Система наведения боеприпаса обеспечивает попадание с погрешностью не более одного метра.
Первые беспилотники Bayraktar были переданы в войска 20 марта во время поездки президента Петра Порошенко и секретаря СНБО Александра Турчинова в Хмельницкую область.
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Политика
21.03.2019 12:31