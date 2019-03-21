Первый замглавы Полтавской ОГА объявил об отставке
Фигурант дела НАБУ останется депутатом облсовета.
Первый заместитель главы Полтавской областной государственной администрации Андрей Песоцкий уходит в отставку вслед за своим начальником Валерием Головко.
Об этом он сообщил в Фейсбуке.
Песоцкий подчеркнул, что его решение является окончательным.
"Я принял решение уйти в отставку. Это моя четкая и окончательная позиция. Я не позволю, чтобы моя должность была поводом для спекуляций. Я ухожу с чистой совестью и четким пониманием - за последние четыре года Полтавская область стала одним из самых эффективных регионов Украины", - написал Песоцкий.
Он добавил, что остается областным депутатом и общественным деятелем.
"Приложу максимум усилий, чтобы выполнять эту работу эффективно. Некуда деваться и ни от кого прятаться не собираюсь", - добавил чиновник.
Напомним, ранее президент Петр Порошенко уволил главу Полтавской ОГА Валерия Головко, который занимал эту должность с 2014 года. В конце февраля 2019 года в его офисе НАБУ провело обыски по подозрению в коррупции: бюро подозревает, что Головко и его заместитель Песоцкий могли получить 1 млн долларов взятки.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
21.03.2019 10:18