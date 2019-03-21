Первый замглавы Полтавской ОГА объявил об отставке

Фигурант дела НАБУ останется депутатом облсовета.

Первый замглавы Полтавской ОГА объявил об отставке
Андрей Песоцкий
Фото: facebook.com/andrey.pesotsky.3

Первый заместитель главы Полтавской областной государственной администрации Андрей Песоцкий уходит в отставку вслед за своим начальником Валерием Головко.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

Песоцкий подчеркнул, что его решение является окончательным.

"Я принял решение уйти в отставку. Это моя четкая и окончательная позиция. Я не позволю, чтобы моя должность была поводом для спекуляций. Я ухожу с чистой совестью и четким пониманием - за последние четыре года Полтавская область стала одним из самых эффективных регионов Украины", - написал Песоцкий.

Он добавил, что остается областным депутатом и общественным деятелем.

"Приложу максимум усилий, чтобы выполнять эту работу эффективно. Некуда деваться и ни от кого прятаться не собираюсь", - добавил чиновник.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко уволил главу Полтавской ОГА Валерия Головко, который занимал эту должность с 2014 года. В конце февраля 2019 года в его офисе НАБУ провело обыски по подозрению в коррупции: бюро подозревает, что Головко и его заместитель Песоцкий могли получить 1 млн долларов взятки.


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