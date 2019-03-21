Луценко: ГПУ расследует возможное сотрудничество НАБУ со штабом Клинтон во время выборов в США

ГПУ подозревает, что Сытник "сливал" информацию о "черной бухгалтерии" Януковича.

Луценко: ГПУ расследует возможное сотрудничество НАБУ со штабом Клинтон во время выборов в США
Юрий Луценко
Фото: Facebook.com/LlutsenkoYuri

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по вероятному сотрудничеству директора НАБУ Артема Сытника с предвыборным штабом кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в 2016 году.

Об этом в интервью The Hill заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Сегодня мы начинаем уголовное расследование по этому поводу и предоставим правовую оценку этой информации", - сказал он.

По словам Луценко, ГПУ подозревает, что Сытник "сливал" информацию о "черной бухгалтерии" экс-президента Виктора Януковича штабу Клинтон. Эти данные должны были ударить по рейтингу Дональда Трампа, поскольку в его команде работал Пол Манафорт - человек, который раньше был консультантом Януковича.

Напомним, ранее нардеп Борислав Розенблат заявил, что Сытник в 2016 году работал на Клинтон. Он передал журналистам запись телефонного разговора, где человек с голосом, похожим на голос Сытника, рассказывает о помощи штабу Клинтон.

Отметим, что конфликт Розенблата с НАБУ продолжается с 2016 года - с момента, когда парламентарий стал фигурантом "янтарного" дела.

Издание ilovemyfreedom.org, где опубликован материал про Сытника, считается протрамповским и часто публикует материалы, направленные против Клинтон. Статью о подыгрывании Сытника Клинтон на выборах ретвитнул и сам Трамп.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Нигерии боевики за три недели убили 120 христианВ Нигерии боевики за три недели убили 120 христиан
Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Истребители Миг-29 и штурмовики Су-25 выполнили тренировочные полеты над Азовским морем
Военная разведка Украины привезла в США доказательства намерений РФ и дальше дестабилизировать ситуацию в ЕвропеВоенная разведка Украины привезла в США доказательства намерений РФ и дальше дестабилизировать ситуацию в Европе
На границе с Крымом задержан роSSийский наемник, воевавший на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
В посольстве США прокомментировали заявление Луценко о списке "неприкасаемых"В посольстве США прокомментировали заявление Луценко о списке "неприкасаемых"
Волкер надеется, что после выборов в Украине РоSSия начнет освобождать пленныхВолкер надеется, что после выборов в Украине РоSSия начнет освобождать пленных
"Батькивщина" считает, что Луценко придумал информацию о задержании участника "избирательно пирамиды""Батькивщина" считает, что Луценко придумал информацию о задержании участника "избирательно пирамиды"
ГБР зарегистрировало дело из-за разглашения Луценко данных об убийстве ГандзюкГБР зарегистрировало дело из-за разглашения Луценко данных об убийстве Гандзюк
Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственностиЛуценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
В Раде зарегистрирован законопроект об обязательных теледебатах во втором туре выборовВ Раде зарегистрирован законопроект об обязательных теледебатах во втором туре выборов
Более 50 из 189 производств НАБУ и САП не рассматриваются в судеБолее 50 из 189 производств НАБУ и САП не рассматриваются в суде
САП: НАБУ прикрывало преступную деятельность своих сотрудников и коррупцию в собственном ведомствеСАП: НАБУ прикрывало преступную деятельность своих сотрудников и коррупцию в собственном ведомстве
Норвегия получила доказательства глушения РоSSией сигналов GPS во время учений НАТОНорвегия получила доказательства глушения РоSSией сигналов GPS во время учений НАТО
Суд Одессы вынес первый приговор с реальным сроком по делу НАБУСуд Одессы вынес первый приговор с реальным сроком по делу НАБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости