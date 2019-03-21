Охранники Медведчука пытались задержать съемочную группу "Наших грошей" в Пуще-Водице и вызвали полицию

Журналисты телеканала "112" и NewsOne фиксировали процесс.

Охранники Медведчука пытались задержать съемочную группу "Наших грошей" в Пуще-Водице и вызвали полицию
Фото: facebook.com/m.opanasenko

Журналистов проекта "Наши гроші" Марию Землянскую, Максима Опанасенко и оператора Кирилла Шапаря задержали во время съемок на территории Пуще-Водицы люди, которые оказались сотрудниками охранной фирмы "Шторм", связанной с Виктором Медведчуком.

Об этом сообщил в Фейсбуке журналист Опанасенко.

Он рассказал, что группа снимала при помощи коптера объект в Пуще. Работу уже закончили, когда к ним подъехал черный Mitsubishi, принадлежащий, по данным журналиста, охранной фирме "Шторм". Сотрудники "Шторма" вызвали полицию и требовали задержать журналистов, хотя полицейские не видели причин для этого.

Позже на место происшествия приехали съемочные группы каналов "112" и NewsOne.

"И тут произошло самое крутое! На машине "Шторма" приехали съемочная группа телеканала "112". Журналистка Валерия якобы получила важную информацию о задержанных преступников и среагировала на вызов. Еще раз. На машине фирмы охраны Медведчука приехали журналисты "112-го". Я все, конечно, понимаю. Но... И когда казалось, что уже ничего абсурднее произойти не может,... приехала съемочная группа NewsOne. С теми же аргументами. Правда, узнав, что мы из "Наших денег" журналистка натянула на лоб капюшон", - написал Опанасенко.

"Все вместе мы дождались юриста "Шторма". Который заявил, что нас задержал. И вызвал следственно-оперативную группу. В результате на нас съехалось четыре экипажа копов. Взяли объяснения... и отпустили нас с миром", - добавил журналист.

Напомним, в начале марта в сельсовете под Киевом напали на журналистов программы "Схемы" - их вытолкали с заседания, повредив камеру.

Ранее полиция открыла дело о слежке охранников бизнесмена Рината Ахметова за съемочной группой программы "Схемы".


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