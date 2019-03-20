Аэропорты Стамбула и Бухареста изменили написание Kiev на Kyiv
В аэропортах также начали корректно указывать названия других украинских городов.
Еще два зарубежные аэропорты начали корректно указывать название украинской столицы на своих информационных табло.
Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел Украины в твиттере.
"Аэропорт Стамбула - один из ведущих воздушных ворот мира начал использовать #KyivNotKiev", - сообщили в МИД.
.— #CorrectUA (@correctua)
@istanbulairport- один з провідних повітряних воріт світу розпочав використовувати #KyivNotKiev?? @TAVairports- ??холдинг, який обслуговує пасажирів у понад 50 аеропортах світу, долучився до проекту #CorrectUA??!
Слава Україні і
#ВсеБудеKyiv? https://t.co/qmivYeqqAD 20 марта 2019 г.
"Холдинг, который обслуживает пассажиров в более чем 50 аэропортах мира, присоединился к проекту #CorrectUA", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в аэропорту Ататюрка также начали корректно указывать названия других украинских городов.
"С сегодняшнего дня из аэропорта Ататюрка самолеты летят в #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa", - сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.
Кроме того, сегодня международный аэропорт Бухарест имени Генри Коанда перешел на корректное написание названия украинской столицы, добавили украинские дипломаты.
Сьогодні міжнародний аеропорт м. Бухарест імені Генрі Коанде перейшов на коректне написання назви української столиці— UKR Embassy in ROU (@UKRinROU)
#KyivNotKiev.
Слава Україні і
#ВсеБудеKyiv? @correctua pic.twitter.com/gP9SCyHKAX 20 марта 2019 г.
Напомним, с октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).
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20.03.2019 21:32