Волкер надеется, что после выборов в Украине РоSSия начнет освобождать пленных
Из-за отказа освободить украинских моряков Запад ввел против РФ дополнительные индивидуальные санкции.
Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер выразил надежду, что роSSийская сторона начнет освобождать украинских заложников и пленных после выборов президента Украины.
Об этом он сказал в кулуарах конференции "Поддержка свободного демократического развития Украины", которая прошла в среду в Конгрессе США, сообщает Укринформ.
"Мы проводим прямые дискуссии с россиянами, так же как и наши европейские союзники", - ответил он на вопрос о том, как Соединенные Штаты могут помочь Украине в процессе освобождения заложников из роSSийского плена.
В то же время Волкер акцентировал внимание на украинских моряках, которых РоSSия захватила в плен вместе с тремя кораблями в ноябре прошлого года.
"Представители РоSSии четко заявили, что они не освободят моряков, которых они арестовали, до того момента, как пройдут президентские выборы в Украине", - подчеркнул представитель американского правительства. По его словам, тот факт, что этих людей РоSSия держит фактически в заложниках, огорчает и тревожит.
"Мы, конечно, надеемся, что как только в Украине пройдут президентские выборы, россияне действительно освободят их по возможности как можно скорее", - отметил Волкер. Он добавил, что это также могло бы создать возможности для дальнейшего диалога с россиянами для урегулирования ситуации.
Напомним, что отказ РоSSии освободить украинских моряков привел к тому, что западные страны ввели против нее дополнительные индивидуальные санкции.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН) признало, что арестованные Россией украинские моряки могут считаться военнопленными.
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Политика
20.03.2019 17:26