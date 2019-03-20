"Батькивщина" считает, что Луценко придумал информацию о задержании участника "избирательно пирамиды"

В партии это называют провокацией.

"Батькивщина" считает, что Луценко придумал информацию о задержании участника "избирательно пирамиды"
Фото: ba.org.ua

Партия "Батькивщина" считает фейковой и придуманной информацию, озвученную генеральным прокурором Юрием Луценко о поимке в Дубно участника "избирательной пирамиды", при котором была сумка с деньгами. Об этом говорится в заявлении партии.

Имена при оглашении информации Луценко не называл, ограничившись инициалами и намеками, в которых можно угадать народного депутата Валерия Дубиля, который действовал в интересах Юлии Тимошенко. В "Батькивщине" фейком, который должен отвлечь интерес от "оборонного" скандала.

"В последние недели перед выборами, понимая неизбежность своего поражения, пока еще действующая власть прибегает к все новым и новым провокациям, пытаясь очернить оппозиционных политиков и демократические политические силы. Чтобы угодить своему хозяину, порошенковские спецслужбы не только запугивают активистов и обычных избирателей, но и берут на вооружение методы тоталитарных диктатур. Кум президента, у которого нет даже юридического образования, в своей угодливости копирует печально генпрокурора Вышинского, придумывая цели «шпионские» организации и «подпольные» сети, которые он «доблестно» разоблачает на пресс-конференциях и в пресс-релизах", - говорят в партии.

Также это делается, по мнению партии Тимошенко, чтобы переключить внимание от фальсификации выборов штабом Порошенко.

"И все это для того, чтобы отвлечь внимание общественности от коррупционных скандалов с участием фирм президента, людей президента и самого президента, которые воруют и отмывают деньги, собранные всеми гражданами на нужды нашей армии. Чтобы перебить запах, которым пахнет от раскрытых журналистами схем подкупа и фальсификации, которые штаб действующего президента использует для искажения волеизъявления избирателей", - считают в "Батькивщине".

Батькивщина» еще раз подчеркивает, что действует исключительно в рамках закона. Ни использовали, не использует и не намерена использовать подкуп избирателей. Мы побеждаем на выборах честно и призываем к честной борьбы всех отечественных политиков. Сила нашей партии - это миллионы поклонников Юлии Тимошенко, это агитаторы, наблюдатели и представители «Батькивщины» в избирательных комиссиях, которые добросовестно выполняют свою работу, защищая права граждан. Они доказали свой профессионализм и мужество, когда сопротивлялись властном давления при Януковиче. И их не сломают соратники Порошенко", - говорится в заявлении.

Депутаты "Батькивщины" уверены, что нынешний президент и руководители силовых органов будут привлечены за нарушение законодательства.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Нигерии боевики за три недели убили 120 христианВ Нигерии боевики за три недели убили 120 христиан
Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Военная разведка Украины привезла в США доказательства намерений РФ и дальше дестабилизировать ситуацию в ЕвропеВоенная разведка Украины привезла в США доказательства намерений РФ и дальше дестабилизировать ситуацию в Европе
На границе с Крымом задержан роSSийский наемник, воевавший на Донбассе
В Луцке вывесили 30-метровый баннер, обвиняющий Порошенко в расформировании 51-й ОМБРВ Луцке вывесили 30-метровый баннер, обвиняющий Порошенко в расформировании 51-й ОМБР
Блок рекламы


Похожие новости
ГБР зарегистрировало дело из-за разглашения Луценко данных об убийстве ГандзюкГБР зарегистрировало дело из-за разглашения Луценко данных об убийстве Гандзюк
Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственностиЛуценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
В Дубно задержали участника избирательной пирамиды с сумкой "черного нала"В Дубно задержали участника избирательной пирамиды с сумкой "черного нала"
В Купянске облили краской памятный знак участникам АТОВ Купянске облили краской памятный знак участникам АТО
С "Укроборонпрома" частично снимут государственную тайну, - ЛуценкоС "Укроборонпрома" частично снимут государственную тайну, - Луценко
Луценко допустил вручение подозрения в деле о хищениях в оборонной сфере сыну ГладковскогоЛуценко допустил вручение подозрения в деле о хищениях в оборонной сфере сыну Гладковского
ГБР проверяет информацию о подготовке покушения на БилецкогоГБР проверяет информацию о подготовке покушения на Билецкого
Луценко и Сытник устроили перепалку из-за "87 страниц переписки" фигурантов оборонного скандалаЛуценко и Сытник устроили перепалку из-за "87 страниц переписки" фигурантов оборонного скандала
Луценко повременит с представлениями на Скуратовского, Дзензерского и ДубиляЛуценко повременит с представлениями на Скуратовского, Дзензерского и Дубиля
Луценко: РоSSия перекрыла контрабандные схемы ввоза запчастей для ОПКЛуценко: РоSSия перекрыла контрабандные схемы ввоза запчастей для ОПК
Последние новости
Подгружаем последние новости