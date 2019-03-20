Украина ввела новые санкции против РоSSии, под них попали 294 юридических и 848 физических лиц

Ограничения коснулись тех, кто строил Керченский мост и брал в плен украинских моряков.

Фото: пресс-служба президента

Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 марта ввел новые персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) против РоSSии. Под них попали 848 физических и 294 юридических лиц.

Об этом говорится в указе президента №82/2019 от 19 марта, которым решение СНБО было введен в действие.

Пресс-служба Совбеза сообщила, что санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые:

  • были вовлечены в процесс строительства мост через Керченский пролив;
  • причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также к незаконному аресту украинских моряков;
  • организовывали и способствовали проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, Крымского полуострова;
  • демонстративно нарушали украинское законодательство въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма;
  • распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания;
  • незаконно получили и используют музейное собрание, которое принадлежит Украине.

Напомним, что раньше список санкций, которые Украина ввела против РоSSии, насчитывал 1748 физических лиц и 756 юридических лиц.


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