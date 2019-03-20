В Дубно задержали участника избирательной пирамиды с сумкой "черного нала"

Силовики насчитали 2,5 млн гривен.

Сотрудники правоохранительных органов 20 марта задержали в городе Дубно участника избирательной пирамиды, у которого нашли 2,5 млн гривен наличными.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в фейсбуке.

"Если участник всеукраинской сети депутата Д. получает от киевского штаба в сумке 2,5 млн грн «черного нала» для победы кандидата Ю. в городе с населением в 35 тыс., то сколько такой наличности планирует потратить штаб Ю. для победы в стране с количеством избирателей 35 млн", - написал генпрокурор.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Очевидно, что под депутатом Д. он имеет в виду Валерия Дубиля из "Батькивщины", а под кандидатом Ю. - лидера партии Юлию Тимошенко.

Напомним, 21 февраля 2019 года Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении избирательной пирамиды во главе с депутатом Верховной Рады. Позже стало известно, что речь идет именно о Дубиле, который работает на Тимошенко.


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