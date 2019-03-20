Украина забрала из ОРЛО 60 заключенных

В среду, 20 марта, Украина забрала 60 заключенных, которые отбывали наказание в исправительных учреждениях на территории оккупированных Россией районов Луганской области.

Об этом сообщила в Фейсбуке уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня в городке Счастье нам передали 60 человек, находящихся в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области, для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории", - написала она.

Денисова напомнила, что в феврале Украине передали 33 осужденных, а в декабре прошлого года - 42-х.

"За последние три месяца нам удалось переместить с неподконтрольной территории Луганской области 135 заключенных, 22 из которых уже освобождены в связи с окончанием срока отбывания наказания. Четверо из 60-ти, в том числе женщина, находились более девяти лет в пенитенциарных учреждениях на временно оккупированной территории Луганской области без решения суда. То есть, их вина не была доказана в законном порядке. Это является грубым нарушением их прав на справедливый суд", - рассказала омбудсмен.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Денисова пообещала, что будет продолжать работу по перемещению граждан Украины, которые изъявили желание отбывать наказание на свободной территории и тех, чьи сроки заключения истекли.

"Наш следующий визит в Луганской области спланировано на конец апреля. Мы снова заберем 60 заключенных", - добавила уполномоченный Рады.

Напомним, в декабре 2018 года Украина забрала из ОРЛО еще 42 заключенных, 12 из которых по состоянию на февраль вышли на свободу.

В сентябре 2018 года сообщалось, что не менее 184 осужденных за преступления до 2014 года, отбывающих наказание на территории ОРДО и ОРЛО, попросили перевести их на территорию, подконтрольную Украине.