Беспилотник ОБСЕ зафиксировал более 25 танков на луганском направлении

Тяжелое вооружение размещено с нарушением линий отвода или вне мест хранения.

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал более 25 танков на луганском направлении
Фото: facebook.com/ato.news

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 25 танков и более полусотни вражеского вооружения на луганском направлении. Об этом сообщили наблюдатели СММ ОБСЕ в ежедневном отчете.

14 марта БПЛА СММ зафиксировал вооружение, расположенное с нарушением линий отвода: 16 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 14 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и 3 противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм) на полигоне близ н. п. Бугаевка (37 км северо-западнее Луганска); и 1 противотанковую пушку (МТ-12) около н. п. Перевальск (38 км к западу от Луганска).

17 марта БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 6 танков (вероятно Т-64) и 1 самоходную гаубицу (2С3 "Акация", 152 мм) в Луганске. Вооружение размещено пределах линий отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения.

Также в отчете добавили, что 14 марта мини-БПЛА СММ обнаружил: 11 танков (Т-64), в том числе один без ствола, на полигоне у н. п. Шимшиновка (27 км северо-западнее Луганска); и 25 танков (Т-64), в том числе один без ствола, 9 минометов (2Б11 "Сани", 120 мм) и 4 зенитных ракетных комплекса (9К35) на полигоне у Бугаевки.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС зафиксировано 7 обстрелов, боевики выпустили по позициям украинской армии 51 мину калибра 120 и 82 мм.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Нигерии боевики за три недели убили 120 христианВ Нигерии боевики за три недели убили 120 христиан
Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Военная разведка Украины привезла в США доказательства намерений РФ и дальше дестабилизировать ситуацию в ЕвропеВоенная разведка Украины привезла в США доказательства намерений РФ и дальше дестабилизировать ситуацию в Европе
На границе с Крымом задержан роSSийский наемник, воевавший на Донбассе
В Луцке вывесили 30-метровый баннер, обвиняющий Порошенко в расформировании 51-й ОМБРВ Луцке вывесили 30-метровый баннер, обвиняющий Порошенко в расформировании 51-й ОМБР
Блок рекламы


Похожие новости
Первые беспилотники Bayraktar поступили в войскаПервые беспилотники Bayraktar поступили в войска
На Авдеевском направлении военные сбили второй беспилотник боевиковНа Авдеевском направлении военные сбили второй беспилотник боевиков
Более 50 из 189 производств НАБУ и САП не рассматриваются в судеБолее 50 из 189 производств НАБУ и САП не рассматриваются в суде
Военные сбили беспилотник боевиков на Авдеевском направленииВоенные сбили беспилотник боевиков на Авдеевском направлении
Новая замглавы миссии ОБСЕ на Донбассе вступила в должностьНовая замглавы миссии ОБСЕ на Донбассе вступила в должность
Украинские военные обезвредили беспилотник боевиков
Туск допустил перенос "Брексита" на более поздний срок
Двое военных ранены на Донецком направленииДвое военных ранены на Донецком направлении
В ОБСЕ прокомментировали запрет россиянам наблюдать за выборами в УкраинеВ ОБСЕ прокомментировали запрет россиянам наблюдать за выборами в Украине
В боевых действиях на Донбассе приняли участие более 7 тысяч женщинВ боевых действиях на Донбассе приняли участие более 7 тысяч женщин
Последние новости
Подгружаем последние новости