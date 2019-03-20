Тетерук требует завести на Медведчука дело за госизмену и посягательство на суверенитет

5 февраля он подал соответствующее депутатское обращение в Генеральную прокуратуру.

Тетерук требует завести на Медведчука дело за госизмену и посягательство на суверенитет
Фото: Макс Требухов

Первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук убежден, что правоохранительные органы должны привлечь к уголовной ответственности председателя ВОО «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Об этом он заявил, выступая с парламентской трибуны.

"5 февраля этого года мной было подано депутатское обращение в Генеральную прокуратуру Украины по поводу печально известных заявлений Медведчука на форуме, где он призвал предоставить автономию Донбассу с созданием парламента и всяких других прихотей Кремля", - сообщил Тетерук.

"Такие действия согласно действующего Уголовного кодекса классифицируются по двум статьям: "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность" и "Государственная измена", - добавил он.

По словам народного депутата, с тех пор, как он направил свое обращение, прошло уже 43 дня.

"Я искренне надеюсь, что правоохранительные органы используют это время для качественного сбора доказательной базы, которую они направят в суд и привлекут гражданина Медведчука к ответственности, а не для того, чтобы "слить" это дело", - отметил представитель "Народного фронта".

"Важно, чтобы мы не забывали о каждой попытке посягнуть на территориальную целостность нашего государства. Потому что это не только дело Генеральной прокуратуры, Службы безопасности и Вооруженных Сил Украины - согласно Конституции Украины защита суверенитета и территориальной целостности государства является делом всего украинского народа", - подчеркнул парламентарий.

"Именно поэтому наша решительная позиция должна побудить правоохранительные органы качественно выполнить свою работу, провести расследование и привлечь гражданина Медведчука к ответственности по статьям "Государственная измена" и "Посягательство на суверенитет и территориальную целостность". Каждый человек, который будет посягать на наше государство, должен быть наказан - получить срок заключения и служить примером для любого, кто придет к нам с мечом. Кто придет к нам с мечом, тот от меча и погибнет", - подытожил Тетерук.


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