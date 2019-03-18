Первого президента Крыма, казака Акимова и пророSSийских блогеров задержали в Симферополе
Обстоятельства задержания Акимова и Мешкова на данный момент неизвестны.
В Симферополе роSSийские силовики задержали экс-президента Крыма Юрия Мешкова, атамана «Крымского казачества» Сергея Акимова, пророSSийских блогеров Илью Большедворова и Олега Кочерова.
Как сообщает Крым.Реалии, Большедворова и Кочерова задержали во время интервью польскому телеканалу Белсат. После этого их поместили в автозак и повезли на медицинское освидетельствование.
Обстоятельства задержания Акимова и Мешкова на данный момент неизвестны.
Все четверо были доставлены в Крымский научно-практический центр наркологии на улице Февральской, 13.
На данный момент Большедворов и Кочеров отпущены на свободу.
Кочеров рассказал Крым.Реалии, что задержанных «четыре раза обыскивали, заламывали руки».
Также роSSийская прокуратура вручила задержанным предостережение о недопустимости нарушения законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, а также законодательства о противодействии экстремистской деятельности.
РоSSийские силовики не комментируют информацию о задержании указанных лиц.
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18.03.2019 20:21