Первого президента Крыма, казака Акимова и пророSSийских блогеров задержали в Симферополе

Обстоятельства задержания Акимова и Мешкова на данный момент неизвестны.

Первого президента Крыма, казака Акимова и пророSSийских блогеров задержали в Симферополе
Первый президент Крыма Юрий Мешков
Фото: krymr.com

В Симферополе роSSийские силовики задержали экс-президента Крыма Юрия Мешкова, атамана «Крымского казачества» Сергея Акимова, пророSSийских блогеров Илью Большедворова и Олега Кочерова.

Как сообщает Крым.Реалии, Большедворова и Кочерова задержали во время интервью польскому телеканалу Белсат. После этого их поместили в автозак и повезли на медицинское освидетельствование.

Обстоятельства задержания Акимова и Мешкова на данный момент неизвестны.

Все четверо были доставлены в Крымский научно-практический центр наркологии на улице Февральской, 13.

На данный момент Большедворов и Кочеров отпущены на свободу.

Кочеров рассказал Крым.Реалии, что задержанных «четыре раза обыскивали, заламывали руки».

Также роSSийская прокуратура вручила задержанным предостережение о недопустимости нарушения законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, а также законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

РоSSийские силовики не комментируют информацию о задержании указанных лиц.


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