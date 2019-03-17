США перебросили на авиабазу в Британии шесть стратегических бомбардировщиков

США начиная с четверга перебросили на передовую авиабазу Фэрфорд в Великобритании в общей сложности шесть стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, способных нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы. Об этом свидетельствуют данные сервиса MilRadar в Twitter .

В субботу, 16 марта, после трансатлантического перелета с авиабазы Барксдейл (американский штат Луизиана) в Англию с разницей в несколько часов прибыли два бомбардировщик B-52H Stratofortress.

В предыдущие двое суток на авиабазе Фэрфорд приземлились четыре таких бомбардировщика.

Как пишет Интерфакс, в ближайшие дни их количество там может быть доведено до восьми единиц.

Такой массированной переброски стратегических бомбардировщиков ВВС США в Фэрфорд не наблюдалось с 2003 года, когда на авиабазе было размещено до 20 самолетов B-52H для участия в американской военной операции против Ирака.

"В четверг и пятницу перед прибытием на авиабазу Фэрфорд бомбардировщики B-52H сразу после трансатлантического перелета с континентальной части США совершили подлеты к Калининградской области", - говорится в сообщении агентства.

Напомним, 20 февраля Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию (верхней палаты парламента РоSSии), заявил, что в ответ на выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности РоSSия развернет ракетные системы, которые будут нацелены не только на вооружение, но и на центры принятия решений на территории США и их союзников.

В НАТО отреагировали, призвав РоSSию сосредоточиться на возвращении к ракетному договору.