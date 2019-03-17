Пункт пропуска "Новотроицкое" на Донбассе закрыли в связи с реконструкцией

КПВВ не будет работать в воскресенье.

В воскресенье 17 марта пункт пропуска "Новотроицкое" в Донецкой области закрыли в связи с реконструкцией. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"С целью улучшения условий пересечения гражданами линии разграничения, продолжаются работы по реконструкции и развитию контрольных пунктов въезда-выезда в Донецкой области", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в пункте пропуска "Новотроицкое" уже смонтировали новые модули для проведения паспортного и фискального контроля, там также завершили строительство мест укрытия и навесов-накопителей для людей, пересекающих линию разграничения.

На пункте пропуска "Новотроицкое" установят смонтированные конструкции, подключат их к электричеству и водоснабжению, проведут монтажные работы с привлечением тяжелой специальной техники.

В Госпогранслужбе подчеркивают, что один день – это "минимально необходимое время на проведение опасных электро- и монтажных работ в местах скопления людей".

В настоящее время в Луганской области действуют два пункта пропуска через линию разграничения – "Станица Луганская" и "Золотое". В Донецкой области их четыре – "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Напомним, в сентябре 2018 на модернизацию закрывали пункт пропуска "Станица Луганская".