На предвыборном митинге Порошенко в Киеве произошли потасовки
Порошенко сказал, что уличные волнения - угроза выборам.
Президент Петр Порошенко расценивает беспорядки в местах встреч избирателей с кандидатами в президенты как попытку сорвать выборы.
"Кампанию общения с избирателями пытаются перевести в формат уличных волнений. Это уже даже не грязная политическая технология. Это попытка поставить под угрозу само проведение выборов, сорвать их. И это точно не украинский сценарий! Обязанность украинской власти - этого сценария никак не допустить", - сказал глава государства во время предвыборного митинга в центре Киева.
При этом, как сообщает корреспондент LB.ua, киевская встреча Порошенко с избирателями тоже прошла не без происшествий.
На акцию пришли митингующие с антипрезидентскими плакатами, из-за чего произошли две потасовки. После второго столкновения двое сотрудников полиции вывели одного из нападавших под руки.
По словам корреспондента, нападавшие действовали под координацией сотрудников полиции. Однако обычные правоохранители из полиции диалога об этом ничего не знали и действовали по ситуации.
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Политика
17.03.2019 11:39