СМИ оккупантов сообщили о подрыве гражданского на гранате в Первомайске

Еще один мужчина получил ранения.

СМИ оккупантов сообщили о подрыве гражданского на гранате в Первомайске
В Первомайске на гранате подорвался гражданский
Фото: kremenchug.ua

В результате взрыва гранаты в Первомайске Луганской области погиб человек, еще один получил ранения. Об этом пишут Новости Донбасса со ссылкой на так называемое "МЧС" самопровозглашенной "ЛНР".

Сообщается, что при взрыве гранаты РГД-5 мужчина 1976 года рождения получил травмы несовместимые с жизнью, а мужчина 1953 года рождения — осколочное ранение левой голени.

Пострадавшему мужчине оказали медицинскую помощь. От госпитализации он отказался, утверждают боевики.

Напомним, в прошлом году ОБСЕ назвала Донбасс одной из самых заминированных территорий в мире. Расходы на разминирование всего Донбасса могут превысить 800 млн долларов.


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