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Порошенко назначил временного главу Службы внешней разведки Предыдущий глава СВР Божок был назначен замминистра иностранных дел. Андрей Алексеенко Фото: Укринформ Президент Петр Порошенко назначил временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки первого заместителя председателя - Андрея Алексеенко. Соответствующий указ обнародован в субботу на сайте президента. "Первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Алексеенко Андрею Викторовичу временно исполнять обязанности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе. Андрей Алексеенко был назначен первым заместителем председателя Службы внешней разведки в ноябре 2017 года. Ранее, 14 марта, предыдущий глава СВР Егор Божок был назначен заместителем министра иностранных дел Украины. У него было два первых заместителя - Алексеенко и Сергей Семочко.

LB.ua

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