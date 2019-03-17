Порошенко назначил временного главу Службы внешней разведки

Предыдущий глава СВР Божок был назначен замминистра иностранных дел.

Порошенко назначил временного главу Службы внешней разведки
Андрей Алексеенко
Фото: Укринформ

Президент Петр Порошенко назначил временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки первого заместителя председателя - Андрея Алексеенко. Соответствующий указ обнародован в субботу на сайте президента.

"Первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Алексеенко Андрею Викторовичу временно исполнять обязанности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.

Андрей Алексеенко был назначен первым заместителем председателя Службы внешней разведки в ноябре 2017 года.

Ранее, 14 марта, предыдущий глава СВР Егор Божок был назначен заместителем министра иностранных дел Украины.

У него было два первых заместителя - Алексеенко и Сергей Семочко.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбеРоSSия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
Суд приостановил рассмотрение иска о законности назначения директора ГБР Романа ТрубыСуд приостановил рассмотрение иска о законности назначения директора ГБР Романа Трубы
Комиссар Совета Европы призвала Раду рассмотреть закон о языке после выборовКомиссар Совета Европы призвала Раду рассмотреть закон о языке после выборов
Петиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписейПетиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписей
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко: враг способен мимикрировать, для него не проблема крикнуть "Слава Украине"Порошенко: враг способен мимикрировать, для него не проблема крикнуть "Слава Украине"
На предвыборном митинге Порошенко в Киеве произошли потасовкиНа предвыборном митинге Порошенко в Киеве произошли потасовки
"Нацдружины" устроили потасовку возле предвыборного митинга Порошенко в Полтаве, есть задержанные"Нацдружины" устроили потасовку возле предвыборного митинга Порошенко в Полтаве, есть задержанные
На пост командующего сил НАТО в Европе назначили генерала УолтерсаНа пост командующего сил НАТО в Европе назначили генерала Уолтерса
Порошенко уволил главу Полтавской областиПорошенко уволил главу Полтавской области
Спецслужбы Швеции назвали РоSSию главной угрозой национальной безопасностиСпецслужбы Швеции назвали РоSSию главной угрозой национальной безопасности
Управление госохраны засекретило документы о земучастке Порошенко в центре Киева, - "Схемы"Управление госохраны засекретило документы о земучастке Порошенко в центре Киева, - "Схемы"
Порошенко приехал на позиции "Азова" на передовойПорошенко приехал на позиции "Азова" на передовой
Порошенко уволил главу Службы внешней разведкиПорошенко уволил главу Службы внешней разведки
В штабе Порошенко уверены, что никто не сможет сорвать встречи с избирателямиВ штабе Порошенко уверены, что никто не сможет сорвать встречи с избирателями
Последние новости
Подгружаем последние новости