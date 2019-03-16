В селе возле Ровно нашли тайник с 15 гранатами и гранатометом
Боеприпасы были закопаны в песок в заброшенном доме.
В селе Гильча Первая возле Ровно нашли тайник с 15 гранатами и гранатометом.
Боеприпасы были упакованы в полиэтиленовые пакеты и закопаны в песок в заброшенном доме, говорится на сайте полиции Ровенской области.
Взрывотехники установили, что в тайнике было 60 патронов калибра 7,62 мм, 14 корпусов гранат Ф1, один корпус гранаты РГД 5 и гранатомет РПГ-26. Их отправили на экспертизу.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием).
Владельца схрона боеприпасов пока не установили.
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