США и Турция сделали заявления в связи с пятой годовщиной аннексии Крыма

Внешнеполитические ведомства США и Турции сделали заявления в связи с пятой годовщиной аннексии Крыма Россией .

"5 лет назад РоSSия организовала нелегитимный референдум для аннексии Крыма. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают контроль Кремля над Крымом", - говорится в сообщении посольства США в Украине в twitter.

Посольство также подчеркнуло, что во время визита корабля ВМС США "Дональд Кук" в Одессу была высказана четкая позиция – " США неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины".

В поддержку Украины высказались также в МИД Турции, говорится на сайте ведомства.

"Украинская Автономная Республика Крым была аннексирована РоSSийской Федерацией в нарушение международного права на основании незаконного референдума, состоявшегося в этот день (16 марта) пять лет назад. В этой связи мы повторяем, что не признаем фактическую ситуацию, вызванную этим актом, и подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – сказано в заявлении.

В МИД Турции подчеркивают, что для Анкары остается приоритетным положение коренного народа Крыма – крымских татар.

"Мы будем продолжать поддерживать крымских татар, чтобы они жили в мире и безопасности на своей исторической родине, сохраняя свою самобытность", – сказано в сообщении.

Напомним, 16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого РоSSия аннексировала Крым в свой состав. 18 марта президент РоSSии Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к РоSSии.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией . Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия РоSSии, в отношении РФ введен ряд экономических санкций.