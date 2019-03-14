Сенат США проголосовал за отмену чрезвычайного положения на границе с Мексикой

Трамп пообещал наложить вето.

Сенат США проголосовал за отмену чрезвычайного положения на границе с Мексикой
Фото: betterworldcampaign.org

Сенат США 14 марта одобрил резолюцию об отмене чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе, введенного президентом Дональдом Трампом. Отмену этого режима поддержали 59 сенаторов, против был 41, передает Радио Свобода.

Палата представителей одобрила эту резолюцию в конце февраля. Теперь документ пойдет на подпись к Трампу. Он уже пообещал, что впервые воспользуется правом вето и заблокирует резолюцию.

Конгрессу вряд ли удастся преодолеть вето, поскольку для этого нужны две трети голосов конгрессменов.

Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение 15 февраля, чтобы в обход Конгресса профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Режим чрезвычайного положения допускает предоставление президенту США расширенных полномочий для борьбы с кризисом. Оппоненты Трампа считают это злоупотреблением должностными возможностями.

Напомним, 22 декабря 2018 года правительство США частично прекратило работу после того, как Трамп и Конгресс не смогли утвердить бюджет из-за вопроса финансирования стены на границе с Мексикой. Без денежного довольствия остались 9 министерств, включая Госдеп. В конце января, на 35-й день шатдауна, стороны договорились о прекращении шатдауна и работе правительства на условиях временного финансирования.


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