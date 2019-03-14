Сенат США проголосовал за отмену чрезвычайного положения на границе с Мексикой

Сенат США 14 марта одобрил резолюцию об отмене чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе, введенного президентом Дональдом Трампом. Отмену этого режима поддержали 59 сенаторов, против был 41, передает Радио Свобода.

Палата представителей одобрила эту резолюцию в конце февраля. Теперь документ пойдет на подпись к Трампу. Он уже пообещал, что впервые воспользуется правом вето и заблокирует резолюцию.

Конгрессу вряд ли удастся преодолеть вето, поскольку для этого нужны две трети голосов конгрессменов.

Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение 15 февраля, чтобы в обход Конгресса профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Режим чрезвычайного положения допускает предоставление президенту США расширенных полномочий для борьбы с кризисом. Оппоненты Трампа считают это злоупотреблением должностными возможностями.