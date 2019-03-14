Прибывший в Крым французский политик награжден медалью в честь 5-летия аннексии полуострова
Тьерри Мариани известен своей активной пророSSийской позицией.
Президенту ассоциации «Франко-роSSийский диалог» Тьерри Мариани, который приехал в аннексированный Крым, 14 марта вручили юбилейную медаль, посвященную пятилетию роSSийской аннексии полуострова.
Как сообщают роSSийские СМИ, медаль вручил спикер роSSийского парламента Крыма Владимир Константинов, передает Крым.Реалии.
Константинов подчеркнул, что вручает Мариани медаль в знак его «вклада в развитие крымско-французских отношений», информирует роSSийское информагентство ТАСС.
Как сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, Мариани стал первым политиком, который получил такую юбилейную медаль.
РоSSийский парламент Крыма учредил юбилейную медаль в честь пятой годовщины аннексии полуострова в декабре 2018 года. Сообщалось, что медаль будет вручаться как гражданам РоSSийской Федерации, так и иностранцам.
Министерство иностранных дел Украины 14 марта осудило поездку группы французских политиков в аннексированный Крым.
Тьерри Мариани известен своей активной пророSSийской позицией. В бытность депутатом он неоднократно возглавлял парламентские делегации в ходе поездок в Крым. В марте 2018 года Мариани вновь приезжал на полуостров в качестве наблюдателя на президентских выборах.
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