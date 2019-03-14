Тьерри Мариани известен своей активной пророSSийской позицией.

Президенту ассоциации «Франко-роSSийский диалог» Тьерри Мариани, который приехал в аннексированный Крым, 14 марта вручили юбилейную медаль, посвященную пятилетию роSSийской аннексии полуострова.

Как сообщают роSSийские СМИ , медаль вручил спикер роSSийского парламента Крыма Владимир Константинов, передает Крым.Реалии.

Константинов подчеркнул, что вручает Мариани медаль в знак его «вклада в развитие крымско-французских отношений», информирует роSSийское информагентство ТАСС.

Как сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, Мариани стал первым политиком, который получил такую юбилейную медаль.

РоSSийский парламент Крыма учредил юбилейную медаль в честь пятой годовщины аннексии полуострова в декабре 2018 года. Сообщалось, что медаль будет вручаться как гражданам РоSSийской Федерации, так и иностранцам.

Министерство иностранных дел Украины 14 марта осудило поездку группы французских политиков в аннексированный Крым.

Тьерри Мариани известен своей активной пророSSийской позицией. В бытность депутатом он неоднократно возглавлял парламентские делегации в ходе поездок в Крым. В марте 2018 года Мариани вновь приезжал на полуостров в качестве наблюдателя на президентских выборах.