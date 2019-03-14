Украина с 1 марта возобновила строительство "стены" на границе с РоSSией, - ГПСУ

Работы ведутся на участке Луганской области.

Украина с 1 марта возобновила строительство "стены" на границе с Россией, - ГПСУ
Украина возобновила строительство "стены" на границе с РФ

Украина возобновила инженерно-техническое обустройство роSSийско-украинской государственной границы.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"С 1 марта на участках, где позволяют погодные условия и состояние почвы, возобновились работы по инженерному обустройству роSSийско-украинской государственной границы. Сейчас удалось активизироваться на участке Луганской области", - сообщил помощник руководителя ГПСУ, спикер ведомства Олег Слободян.

По его словам, сейчас подрядные организации проводят подготовительные работы и обустраивают противотранспортные рвы. Продолжаются также проектно-изыскательские работы.

"Всего с начала месяца уже обустроены около 500 м рвов (с начала года - 4,5 км), 120 м заграждения типа «Егоза» (с начала года - 6 км), подготовлено 1200 м трассы для обустройства рокадной дороги. На участке Золочевского района Харьковской области начинаются работы по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля", - отметил спикер Госпогранслужбы.

Фото: dpsu.gov.ua

Слободян напомнил, что данный проект был утвержден постановлением правительства в мае 2015 года и предусматривает создание системы "интеллектуальной границы", которая объединит технические, инженерные и фортификационные новации, а также - предоставит возможность максимального контроля за линей госграницы.

В 2019 году на строительство "стены" предусмотрено 400 млн гривен. Слободян отметил, что на протяжении 2015-2018 годов на реализацию проекта было выделено 1, 3 млрд гривен - за эти средства оборудованы и оснащены около 30% протяженности роSSийско-украинской границы.

Фото: dpsu.gov.ua

"Данный проект является крайне важным для нашего государства, а потому его реализация должна быть приоритетной задачей для всех органов власти", - подчеркнул Слободян.

Напомним, проект обустройства украинской границы с Россией, которое имеет название "Европейский вал", или "Стена", начали реализовывать в 2014 году.

В ноябре 2018 года проект был продлен до 2021 года в связи с его недофинансированием.


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