"Роттердам+" положительно повлиял на энергобезопасность страны, - Плачков

"После прекращения поставок угля из ОРДЛО ситуация стабилизировалась и имеет положительную динамику до сих пор".

Введение методики формирования оптово-рыночной цены, которая включала привязку цены угля к междунарождным индексам (формула "Роттердам+"), стабилизировала енергостистему и обеспечивает положительную динамику до сих пор.

Об этом написал в своей колонке в "Экономической правде" бывший министр энергетики, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

"Три непростых года со дня принятия этого решения промелькнули, и уже можно попробовать более или менее объективно оценить влияние этого решения на состояние энергетической безопасности страны. После прекращения поставок угля из ОРДЛО и введение на рынке электрической энергии "особого периода", ситуация с поставками угля с середины 2017 года стабилизировалась и имеет положительную динамику до сих пор. Повлияло ли на этот результат введение механизм импортного паритета на уголь? Думаю да. За последний год объем запасов угля на складах, за редкими случаями, не является интересным, общество начинает постепенно привыкать, что все будет в порядке. Безусловно, что указанными событиями и решениями влияние на энергетическую безопасность страны не ограничивается, но, как опыт, они бесценны", - отметил Плачков.

Напомним, формула "Роттердам+" была введена постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) №289 от 03.03.2017 года "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электроэнергии". Согласно данного постановления в цену электроэнергии закладывалась стоимость угля, исходя из котировок индекса API2 европейского хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен).

Методика "Роттердам+" одобрена Европейской ассоциацией угля и лигнита (Euracoal).