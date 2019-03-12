У Верховной Рады огромное дерево заблокировало подъезд для спикера
В результате падения никто не пострадал.
Сильные порывы ветра, которые наблюдаются сегодня в столице, сломали огромное хвойное дерево, которое упало прямо возле подъезда номер 1, через который на работу заезжает на авто с охраной спикер ВРУ Андрей Парубий. Об этом сообщает корреспондент LB.ua. По фото, которые в сети начали распространять помощники народных депутатов, видно, как дерево полностью преградило путь между стоянкой авто спикера и специальным выездом со шлагбаумом и охраной на выезде.
Кроме того, в столице с 13:30 задерживается движение трамваев 12, 17 и троллейбусов №№1, 11, 17, 19, 22, 30, 42. Задержки возникли после того, как на проезжую часть упали деревья и повредили контактную сеть. На местах работают аварийные службы.
В частности, деревья упали на проспекте Науки, 50 (1,11 троллейбусы), на бульваре Чоколовский, 34 в направлении метро Шулявская (17,19,22,30,42 троллейбусы).
Напомним, в Киеве до конца суток 11 марта ожидаются порывы ветра 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый), в связи с чем киевлян призывают быть осторожными.
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Политика
12.03.2019 15:16