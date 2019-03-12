САП подала Луценко представления о снятии неприкосновенности с депутатов Скуратовского и Дзензерского

Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовила представления о снятии неприкосновенности с депутатов Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского.

Пресс-служба САП сообщила, что материалы переданы на рассмотрение генеральному прокурору Юрию Луценко.

Обоим депутатам вменяют декларирование заведомо недостоверных ведомостей (ст.366-1 Уголовного кодекса).

По данным The Newsroom, что Скуратовский не указал в декларациях 2015 и 2016 года корпоративные права жены по ряду компаний. Кроме того, в 2013 году "Укрполискорм" заключил договор на 20 млн грн с женой Скуратовского со сроком возвращении до 23 июля 2018 года. Всего женщина получила 17,7 млн грн ссуды, но эти средства в декларации отражены не были. В июне 2017 суд признал "Укрполискорм" банкротом.

Что касается Дзензерского, то данным следствия и согласно решению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, принятому после проверки деклараций депутата за 2015 и 2016 годы, Дзензерский не указал финансовые обязательства на сумму более 4 млрд гривен. Это средства, взимаемые с него на основании судебных решений, вступивших в законную силу.

Согласно ч.2 ст.482 УПК Украины привлечении к уголовной ответственности народного депутата Украины, его задержание или избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста невозможно без согласия Верховной Рады Украины.

Согласно ст.218 закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности в отношении народного депутата может быть внесено в Верховную Раду только генеральным прокурором.