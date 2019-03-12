В МИД приняли копии верительных грамот от нового посла Польши Цихоцкого

Замглавы МИД Василий Боднарь принял копии верительных грамот от нового посла Польши Бартоша Цихоцкого.

В МИД приняли копии верительных грамот от нового посла Польши Цихоцкого
?Замглавы МИД Василий Боднарь принял копии верительных грамот от нового посла Польши Бартоша Цихоцкого.
Фото: #twitter#.com/MFA_Ukraine

В Министерстве иностранных дел Украины приняли копии верительных грамот от нового посла Польши Бартоша Цихоцкого.

Об этом сообщила пресс-служба МИДа в Twitter.

"Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднарь принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Республики Польша в Украине Бартоша Цихоцкого", - говорится в сообщении.

Напомним, предшественник Цихоцкого - Ян Пекло - был послом Польши в Украине с октября 2016 года. О его отзыве стало известно 19 декабря, на родину он вернулся 31 января. Вместо него президент Польши Анджей Дуда назначил послом в Украине замминистра иностранных дел Цихоцкого.


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