В МИД приняли копии верительных грамот от нового посла Польши Цихоцкого
Замглавы МИД Василий Боднарь принял копии верительных грамот от нового посла Польши Бартоша Цихоцкого.
В Министерстве иностранных дел Украины приняли копии верительных грамот от нового посла Польши Бартоша Цихоцкого.
Об этом сообщила пресс-служба МИДа в Twitter.
"Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднарь принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Республики Польша в Украине Бартоша Цихоцкого", - говорится в сообщении.
Напомним, предшественник Цихоцкого - Ян Пекло - был послом Польши в Украине с октября 2016 года. О его отзыве стало известно 19 декабря, на родину он вернулся 31 января. Вместо него президент Польши Анджей Дуда назначил послом в Украине замминистра иностранных дел Цихоцкого.
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12.03.2019 15:15