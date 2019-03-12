После 1 апреля с РоSSией не будет "договорняков", только договора, - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали направленную Россией ноту из-за завершения договора о дружбе.

Об этом написала в Фейсбуке замглавы МИДа Елена Зеркаль.

По ее словам, в МИД считают, что нота РФ является свидетельством желания Москвы решить все споры не в судебных органах, а лишь посредством "политических консультаций".

Зеркаль отметила, что 11 марта МИД РФ подтвердил получение ноты Украины о непродлении действия Большого договора, которая была направлена Москве еще 21 сентября 2018 года.

"Единственный юридический факт, который содержится в ноте МИД РФ - подтверждение того, что Большой договор теряет свою силу с 1 апреля 2019 года. По канонам международного права, РоSSия не могла поступить иначе. Эмоциональная «газовая атака» МИД РФ в виде манипуляций и пропаганды, опубликованных по этому поводу, лишь подтверждают насколько РФ не готова вести себя цивилизованно и добросовестно. Большинство этих «обвинений» неоднократно обсуждались во всех возможных форматах. Чем подробнее мы их проговаривали, тем четче становилась ответ, что претензии РФ необоснованны и имеют целью скрыть собственные варварские нарушение международного права", - отметила замминистра.

"И еще один важный аспект. Украина в своих нотах по Большому договору настойчиво предлагает решить все споры в судебных органах, в частности Международном суде ООН . РоSSия постоянно этого избегает. И теперь позиция РФ уже совсем ясна - никаких судов, только политические консультации. Инструменты роSSийской политики и дипломатии остаются неизменными - «договорняки» вместо договоров. Надеюсь, что 1 апреля станет точкой невозврата и отношения, основанные на «договорняках» никогда не вернутся в украинскую политическую жизнь", - добавила Зеркаль.

Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет и с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В нем закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

В феврале-марте 2014 года РоSSия аннексировала украинский Крым, а потом оказала всестороннюю поддержку в формировании террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе. В связи с этим Украина решила не продлевать договор на следующее десятилетие.