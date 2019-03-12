ЕСПЧ признал пожизненные приговоры украинских судов нарушением прав человека

Прецедент позволит осужденным обращаться в районные суды для пересмотра приговоров или освобождения.

ЕСПЧ признал пожизненные приговоры украинских судов нарушением прав человека
Фото: nytimes.com

Европейский суд по словам человека сегодня принял решение по делу пожизненно осужденного украинца Владимира Петухова. ЕСПЧ решительно осудил практику пожизненных приговоров, так как "в Украине нет реалистической перспективы освобождения от этого наказания". О решении суда написал юрист Харьковской правозащитной группы Вадим Човган на своей странице в Фейсбуке.

"Суд наконец признал, что украинское пожизненное наказание нарушает права человека. Теперь есть твердый юридический аргумент: в Украине нет реалистической перспективы освобождения от этого наказания. Мизерный шанс на помилование не является перспективой. Как следствие, Украина нарушает право этих осужденных не подвергаться пыткам и другому ненадлежащем обращению или наказанию (статья 3 Конвенции). А теперь начнется процесс, который покажет глубину дна украинской правовой системы", - написал Човган.

По его словам, осужденные пожизненно с этим решением суда получили возможность обращаться в районные суды для пересмотра приговоров.

"Согласно закону решение Европейского суда является источником национального права. То есть на решения дела Петухова можно ссылаться как на норму права и освобождать отдельных осужденных. Однако пока не будет изменений в Уголовный кодекс, суды будут бояться это делать - не в последнюю очередь из-за опасений общественного гнева, но и из-за уровня юридической культуры", - написал правозащитник.

В Украине дело Владимира Петухова должен пересмотреть Верховный суд, и его решение в принципе будет ориентиром для местных судов.

Напомним, дело "Петухов против Украины" длится с 2010 года. Петухова арестовали в 2001 году по обвинению в участии в банде грабителей, действовавшей в Киеве. Петухов отрицает свою причастность к банде, однако в 2004 году суд признал его виновным и призначил наказание в виде пожизненного заключения. Заключенный заявил, что в СИЗО, где он находился, были ужасные условия содержания, у него резко ухудшилось здоровье, а со временем была диагностировала мультирезистентная форма туберкулеза. Обращения в украинские суды не принесли плодов, поэтому заключенный обратился в ЕСПЛ с просьбой признать его приговор нарушением прав человека.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Филатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятникФилатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятник
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
В Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборахВ Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборах
"Нацдружины" готовятся применять силу против фальсификаторов на выборах"Нацдружины" готовятся применять силу против фальсификаторов на выборах
Правительство Мадуро объявило посла ФРГ персоной нон гратаПравительство Мадуро объявило посла ФРГ персоной нон грата
Блок рекламы


Похожие новости
"Нафтогаз" анонсировал отставку главы правления "Укрнафты" Роллинса"Нафтогаз" анонсировал отставку главы правления "Укрнафты" Роллинса
РоSSия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбеРоSSия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
"Это глупость и незаконно": Аваков о попытке отправить его в отставку через суд"Это глупость и незаконно": Аваков о попытке отправить его в отставку через суд
Венгрия примет на лечение 20 украинских военныхВенгрия примет на лечение 20 украинских военных
ПАСЕ признало обстановку в Украине приемлемой для демократических выборовПАСЕ признало обстановку в Украине приемлемой для демократических выборов
Марш за права женщин в Харькове прошел в сопровождении контрмарша националистов
В Запорожье четверо неизвестных напали на правозащитника с битой и пистолетомВ Запорожье четверо неизвестных напали на правозащитника с битой и пистолетом
Правительство Мадуро объявило посла ФРГ персоной нон гратаПравительство Мадуро объявило посла ФРГ персоной нон грата
Кабмин запретил входить в Дом правительства лицам в непристойном видеКабмин запретил входить в Дом правительства лицам в непристойном виде
Миссии ОБСЕ и БДИПЧ начали мониторинг украинских телеканаловМиссии ОБСЕ и БДИПЧ начали мониторинг украинских телеканалов
Последние новости
Подгружаем последние новости