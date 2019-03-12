ООН: арестованные Россией украинские моряки должны считаться военнопленными

Единичное столкновение является достаточным основанием для применения Третьей Женевской конвенции.

ООН: арестованные Россией украинские моряки должны считаться военнопленными
Фото: скриншот из видео

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН) признало, что арестованные Россией украинские моряки могут считаться военнопленными.

Об этом говорится в 25-м докладе УВКПЧ ООН о ситуации с правами человека в Украине, который охватывает период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года.

"Члены экипажей украинских судов, задержанные 25 ноября 2018 года властями РоSSийской Федерации в Керченском проливе, могут считаться военнопленными и находящимися под защитой в соответствии с Третьей Женевской конвенцией", - говорится в докладе.

УВКПЧ отмечает, что между Россией и Украиной продолжается вооруженный конфликт международного характера, и единичное враждебное столкновение, такое как инцидент в Черном море, является достаточным для применения норм международного гуманитарного права, касающихся вооруженного конфликта.

Правительство Украины считает задержанных членов экипажей военнопленными. Аналогичные заявления были сделаны членами экипажей и их адвокатами.

УВКПЧ считает, что это оправдано, и моряки действительно должны пользоваться статусом военнопленного до тех пор, пока компетентный трибунал не примет иного решения. В ООН отмечают, что с военнопленными, в частности, следует обращаться гуманно, защищать их от актов насилия или запугивания и при необходимости оказывать им медицинскую помощь.

РоSSия отказалась признать украинских моряков военнопленными на том основании, что РФ и Украина не находятся в состоянии военного конфликта или войны.

Напомним, роSSийские военные 25 ноября захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный РоSSии суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся сейчас.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Филатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятникФилатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятник
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
В Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборахВ Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборах
Правительство Мадуро объявило посла ФРГ персоной нон гратаПравительство Мадуро объявило посла ФРГ персоной нон грата
Боевики не пропустили в ОРДЛО три грузовика с гуманитарной помощью от Красного КрестаБоевики не пропустили в ОРДЛО три грузовика с гуманитарной помощью от Красного Креста
Блок рекламы


Похожие новости
МИД попросил Венгрию не называть украинские законы "полуфашистскими"МИД попросил Венгрию не называть украинские законы "полуфашистскими"
На матче Лиги Европы в Киеве вывесили баннер "Убийцы Гандзюк должны сесть"
Украинские суда готовятся к новому проходу через Керченский пролив, - Климкин
Украинские спецназовцы на Донбассе взяли в плен второго боевика за суткиУкраинские спецназовцы на Донбассе взяли в плен второго боевика за сутки
Корабли НАТО ежемесячно будут заходить в украинские порты, - ПолторакКорабли НАТО ежемесячно будут заходить в украинские порты, - Полторак
Украинские активисты добились отмены показа фильма Михалкова "Т-34" в БостонеУкраинские активисты добились отмены показа фильма Михалкова "Т-34" в Бостоне
РоSSийские военные переместили и замаскировали захваченные украинские катераРоSSийские военные переместили и замаскировали захваченные украинские катера
США не должны исключать военного вмешательства РоSSии в Венесуэлу, - американский адмиралСША не должны исключать военного вмешательства РоSSии в Венесуэлу, - американский адмирал
Британское издательство подписало Крым, как "оспариваемую Украиной и Россией" территориюБританское издательство подписало Крым, как "оспариваемую Украиной и Россией" территорию
Минобороны подтвердило размещение Россией ракетных комплексов "Искандер" у границы с УкраинойМинобороны подтвердило размещение Россией ракетных комплексов "Искандер" у границы с Украиной
Последние новости
Подгружаем последние новости