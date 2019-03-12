ООН: арестованные Россией украинские моряки должны считаться военнопленными

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН) признало, что арестованные Россией украинские моряки могут считаться военнопленными.

Об этом говорится в 25-м докладе УВКПЧ ООН о ситуации с правами человека в Украине, который охватывает период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года.

"Члены экипажей украинских судов, задержанные 25 ноября 2018 года властями РоSSийской Федерации в Керченском проливе, могут считаться военнопленными и находящимися под защитой в соответствии с Третьей Женевской конвенцией", - говорится в докладе.

УВКПЧ отмечает, что между Россией и Украиной продолжается вооруженный конфликт международного характера, и единичное враждебное столкновение, такое как инцидент в Черном море, является достаточным для применения норм международного гуманитарного права, касающихся вооруженного конфликта.

Правительство Украины считает задержанных членов экипажей военнопленными. Аналогичные заявления были сделаны членами экипажей и их адвокатами.

УВКПЧ считает, что это оправдано, и моряки действительно должны пользоваться статусом военнопленного до тех пор, пока компетентный трибунал не примет иного решения. В ООН отмечают, что с военнопленными, в частности, следует обращаться гуманно, защищать их от актов насилия или запугивания и при необходимости оказывать им медицинскую помощь.

РоSSия отказалась признать украинских моряков военнопленными на том основании, что РФ и Украина не находятся в состоянии военного конфликта или войны.

Напомним, роSSийские военные 25 ноября захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный РоSSии суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся сейчас.