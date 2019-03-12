ООН: арестованные Россией украинские моряки должны считаться военнопленными
Единичное столкновение является достаточным основанием для применения Третьей Женевской конвенции.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН) признало, что арестованные Россией украинские моряки могут считаться военнопленными.
Об этом говорится в 25-м докладе УВКПЧ ООН о ситуации с правами человека в Украине, который охватывает период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года.
"Члены экипажей украинских судов, задержанные 25 ноября 2018 года властями РоSSийской Федерации в Керченском проливе, могут считаться военнопленными и находящимися под защитой в соответствии с Третьей Женевской конвенцией", - говорится в докладе.
УВКПЧ отмечает, что между Россией и Украиной продолжается вооруженный конфликт международного характера, и единичное враждебное столкновение, такое как инцидент в Черном море, является достаточным для применения норм международного гуманитарного права, касающихся вооруженного конфликта.
Правительство Украины считает задержанных членов экипажей военнопленными. Аналогичные заявления были сделаны членами экипажей и их адвокатами.
УВКПЧ считает, что это оправдано, и моряки действительно должны пользоваться статусом военнопленного до тех пор, пока компетентный трибунал не примет иного решения. В ООН отмечают, что с военнопленными, в частности, следует обращаться гуманно, защищать их от актов насилия или запугивания и при необходимости оказывать им медицинскую помощь.
РоSSия отказалась признать украинских моряков военнопленными на том основании, что РФ и Украина не находятся в состоянии военного конфликта или войны.
Напомним, роSSийские военные 25 ноября захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный РоSSии суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся сейчас.
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12.03.2019 15:03