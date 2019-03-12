Штепа не появится на заседании суда, так как снова попала в больницу
Экс-мэр Славянска, по словам адвоката, проходит лечение в кардиологическом отделении.
Бывшая руководительница Славянска Неля Штепа не появится на подготовительном судебном заседании, поскольку она до сих пор находится на лечении в кардиологическом отделении, очевидно, рассмотрение уголовного производства против нее снова перенесут. Об этом сообщил адвокат Штепы Александр Тананакин, пишет УНН.
"Неля Штепа находится в больнице на сегодня. Она проходит стационарное лечение в кардиологическом отделении, поэтому на судебном заседании ее не будет ", - рассказал он.
Судебное заседание в уголовном производстве в отношении бывшего мэра Славянска Нели Штепы должно было состояться 4 марта, но из-за ее госпитализации в связи с обострением хронической болезни суд перенес заседание на 12 марта.
В ноябре прошлого года, по словам адвоката, ее госпитализировали с инсультом, однако вскоре перевели на амбулаторное лечение.
Напомним, Штепу задержали в июле 2014 года. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, повлекшую гибель людей, создание террористической организации, призывах к изменению границ Украины - за содействие роSSийским боевикам весной 2014 года, проведении "референдума" о создании террористической организации "ДНР". Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.
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