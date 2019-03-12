Полиция допросила представителей Нацдружин из-за заявлений применить силу на выборах
Аваков опроверг причастность пророSSийских сил к событиям в Черкассах.
Полиция допросила представителей организации "Национальные дружин" после того, как их спикер Игорь Вдовин заявил о готовности применять силу на выборах.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире ICTV.
"Этот спикер был приглашен в МВС для дачи объяснений. Они пояснили, что это была фигура речи", - сказал Аваков.
Министр подчеркнул, что правоохранители разъясняют представителям всех радикальных организаций необходимость придерживаться закона.
"Я был очень зол по факту этой ситуации (в Черкассах, - ред.), потому что во главе этой акции стоял молодой парень, которого я лично знаю. Эти люди решили, что могут переходить границы. У нас весь политикум и все общество сходит с ума, переходят красную линию: кандидаты, их команды, общественники, радикалы. И каждый считает, что ему это можно", - сказал глава МВД.
По словам Авакова, он говорил политикам, что полиция не будет поддерживать того или иного кандидата.
"Кому-то не понравилось: "мы провластные кандидаты, как же так". Другим не понравилось: "мы оппозиционные, как же так, вы должны нас больше охранять". Миссия национальной полиции - даже когда все сходят с ума, когда все переходят границы, мы будем спокойны. Мы сделаем свою работу".
На вопрос, причастны ли к событиям в Черкассах пророSSийские силы, Аваков ответил: "Это чушь, я думаю".
Напомним, 9 марта представители националистической партии "Национальный корпус" и его боевого крыла "Национальные дружины" дважды подрались с полицейскими.
Сначала они пытались прорвать кордон полицейских возле Администрации президента в Киеве, применили слезоточивый газ и пиротехнику. В ответ правоохранители применили физическую силу и спецсредства. Во время драки пострадали трое полицейских.
Вечером в этот же день "Нацкорпус" устроил драку с полицейскими в Черкассах при попытке заблокировать кортеж президента Петра Порошенко. Пострадали 22 полицейских.
Националисты вышли на протест с требованием "отрубить руки Гладковскому" и наказать фигурантов журналистского расследования Bihus.info о хищениях в "Укроборонпроме".
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